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Крупный «Калибр»: «Ростов-на-Дону» уничтожил «противника» подводным ударом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Экипаж дизель-электрической подлодки ЧФ поднялась на поверхность для установления связи и получила сигнал уничтожить цели в море и на суше.
Экипаж дизель-электрической подлодки «Ростов-на-Дону» в Черном море нанес удар ракетным комплексом «Калибр». Об этом сообщили в пресс-слуюбе ЮВО.
«Экипаж подводной лодки "Ростов-на-Дону" Черноморского флота (ЧФ) в рамках контрольной проверки за зимний период обучения провёл учение по стрельбе ракетным комплексом "Калибр" в акватории Чёрного моря», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в ходе учений субмарина поднялась на поверхность для установления связи с командованием, после чего получила задачу — уничтожить ряд целей «противника» в море и на суше. Получив приказ, подлодка совершила экстренное погружение, а затем нанесла электронный пуск крылатых ракет «Калибр» из подводного положения.
Подлодки того же проекта, что и «Ростов-на-Дону» уже доказали свою эффективность по целому ряду показателей вооружения и систем жизнеобеспечения.
Подводные лодки проекта 636 являются одними из самых малошумных субмарин в мире. Они вооружены торпедами, минами, а также крылатыми ракетами, которые способны поражать наземные и воздушные цели на расстоянии до полутора тысяч километров.
Ранее именно «Варшавянки» неоднократно наносили удары по террористам в Сирии крылатыми ракетами «Калибр».
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