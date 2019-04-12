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В США призвали к пересмотру политики в отношении России 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
«США, их союзники и Россия оказались в опасном политическом параличе, который может привести, скорее всего, по ошибке или просчёту, к военной конфронтации и, возможно, к применению ядерного оружия впервые за почти 74 года», — говорится в тексте.
Политики считают, что «необходим смелый политический сдвиг, чтобы поддержать стратегическое возобновление сотрудничества с Россией и уйти от этого опасного положения».
По их мнению, «в противном случае наши страны могут вскоре оказаться в ядерном противостоянии, более опасном, дезориентирующем и экономически затратном, чем холодная война».
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на сенатора Марко Рубио, который является одним из авторов законопроекта о санкциях против России, сообщило, что в конгрессе наблюдается «небольшая усталость» от таких инициатив.
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Комментарии34
Оружие , Видео , В мире , Министерство обороны , Bloomberg , Wall Street Journal , США
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