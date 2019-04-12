В США призвали к пересмотру политики в отношении России

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России

«США, их союзники и Россия оказались в опасном политическом параличе, который может привести, скорее всего, по ошибке или просчёту, к военной конфронтации и, возможно, к применению ядерного оружия впервые за почти 74 года», — говорится в тексте.

Политики считают, что «необходим смелый политический сдвиг, чтобы поддержать стратегическое возобновление сотрудничества с Россией и уйти от этого опасного положения».

По их мнению, «в противном случае наши страны могут вскоре оказаться в ядерном противостоянии, более опасном, дезориентирующем и экономически затратном, чем холодная война».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на сенатора Марко Рубио, который является одним из авторов законопроекта о санкциях против России, сообщило, что в конгрессе наблюдается «небольшая усталость» от таких инициатив.