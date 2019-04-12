Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Политический паралич»: в США призвали к пересмотру отношений с РФ 

ТК «Звезда» + ещё 5 10 минут назад
Свой призыв американские политики опубликовали в местном СМИ.
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц совместно с экс-главой Минобороны страны Уильямом Перри и экс-сенатором Сэмюэлом Нанном опубликовали статью в издании The Wall Street Journal. В ней они призвали американские власти пересмотреть политику в отношении России.
«США, их союзники и Россия оказались в опасном политическом параличе, который может привести, скорее всего, по ошибке или просчету, к военной конфронтации и, возможно, к применению ядерного оружия впервые за почти 74 года», — уточняется в тексте.
Вместе с тем они отметили, что для того, чтобы поддержать стратегическое возобновление сотрудничества с Москвой, необходим «смелый политический сдвиг». В противном же случае, добавляют авторы публикации, страны могут в ближайшем будущем оказаться в «ядерном противостоянии, более опасном, дезориентирующем и экономически затратном», чем холодная война.
Ранее сообщалось, что сенаторы США заявили об «усталости» от санкционных инициатив против РФ. В частности, речь идет о мерах против Москвы за так и недоказанное вмешательство в выборы президента США.
ТК «Звезда»: последние новости
Разработчик рассказал о «мягкой» броне новейшего Т-80 В ВКС рассказали о разработке зенитной ракетной системы С-500 Путин: ракета «Сармат» вышла на завершающую стадию испытаний
Комментарии50
Оружие , Видео , В мире , Министерство обороны , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ рассекречен документ о первой в истории миссии к Луне19
Броня Т-80БВМ оказалась «мягкой»42
Алло, Amazon! Компания вторглась в сферу личной жизни?
Полиция Эквадора задержала соратника Ассанжа7
Цена пива может существенно измениться1
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение