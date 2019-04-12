«Политический паралич»: в США призвали к пересмотру отношений с РФ

Свой призыв американские политики опубликовали в местном СМИ.

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц совместно с экс-главой Минобороны страны Уильямом Перри и экс-сенатором Сэмюэлом Нанном опубликовали статью в издании The Wall Street Journal. В ней они призвали американские власти пересмотреть политику в отношении России

«США, их союзники и Россия оказались в опасном политическом параличе, который может привести, скорее всего, по ошибке или просчету, к военной конфронтации и, возможно, к применению ядерного оружия впервые за почти 74 года», — уточняется в тексте.

Вместе с тем они отметили, что для того, чтобы поддержать стратегическое возобновление сотрудничества с Москвой, необходим «смелый политический сдвиг». В противном же случае, добавляют авторы публикации, страны могут в ближайшем будущем оказаться в «ядерном противостоянии, более опасном, дезориентирующем и экономически затратном», чем холодная война.

Ранее сообщалось, что сенаторы США заявили об «усталости» от санкционных инициатив против РФ. В частности, речь идет о мерах против Москвы за так и недоказанное вмешательство в выборы президента США.