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С-500 оказался почти готов 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Разработка зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей» и ряда перспективных радиолокационных станций близится к завершению, заявил «Красной звезде» командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Юрий Грехов.
Военачальник подтвердил, что в ближайшее время в войска ожидается поступление зенитного ракетного комплекса (ЗРК) средней дальности С-350 «Витязь». Первый образец должен получить учебный центр зенитных ракетных войск Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова (Ленинградская область).
«Предназначен он для обороны административно-политических центров, важнейших объектов и районов страны, группировок войск и объектов их тыла от массированных ударов средств воздушного нападения противника, в том числе тактических и оперативно-тактических баллистических ракет. В настоящее время успешно завершены государственные испытания этого комплекса», — сказал Грехов.
Он уверяет, что С-350 «Витязь» и С-500 «Прометей» созданы «на современной отечественной элементной базе с максимальной автоматизацией всех процессов и операций боевой работы», а доля современного зенитного ракетного и радиолокационного вооружения в войсках на сегодняшний день превышает 70 процентов.
В апреле заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что в России началось производство С-350 «Витязь», призванного заменить созданный в 1983 году С-300ПС.
Согласно имеющимся данным, С-500 «Прометей» отличается радиусом поражения 600 километров, способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, передвигающихся со скоростью до семи километров в секунду, и сможет перехватывать боевые блоки на гиперзвуковых скоростях.
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Комментарии7
Оружие , Армия , Видео , Георгий Жуков , Алексей Криворучко
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