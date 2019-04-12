Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Адмирал Горшков» вошел в акваторию Тихого океана 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Фото: tvzvezda.ru
Отмечается, что на всех кораблях и судах группы будут находиться группы антитеррора, способные противостоять пиратам.
Фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках дальнего похода преодолел Малакский пролив, разделяющий акватории Индийского и Тихого океанов.
«Российский фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», возглавляющий отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота в дальнем походе, вошел в Малакский пролив, разделяющий полуостров Малайзия и остров Суматра», — говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.
На всех кораблях и судах размещены группы противодействия пиратству, состоящие из морпехов и военнослужащих отрядов спецназа по борьбе с подводными диверсантами.
Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вышел в дальний поход 26 февраля. Для головного фрегата проекта 22350 этот поход — первый в его истории. Экипаж корабля совершил деловые заходы в Джибути и в порт Коломбо островной республики Шри-Ланка.
С начала дальнего похода фрегат прошёл около 11 тысяч морских миль и выполнил несколько общекорабельных учений по обороне отряда кораблей и применению ракетного оружия.
ТК «Звезда»: последние новости
«Политический паралич»: в США призвали к пересмотру отношений с РФ Крупный «Калибр»: «Ростов-на-Дону» уничтожил «противника» подводным ударом Разработчик рассказал о «мягкой» броне новейшего Т-80
Комментарии
Оружие , Армия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео перепалки Порошенко и Зеленского14
Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе6
«Политический паралич»: в США поменяли отношение к РФ196
В РФ рассекречен документ о первой в истории миссии к Луне143
В срочном порядке: Литва отозвала посла из России52
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение