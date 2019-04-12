«Адмирал Горшков» вошел в акваторию Тихого океана

Отмечается, что на всех кораблях и судах группы будут находиться группы антитеррора, способные противостоять пиратам.

Фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках дальнего похода преодолел Малакский пролив, разделяющий акватории Индийского и Тихого океанов.

«Российский фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», возглавляющий отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота в дальнем походе, вошел в Малакский пролив, разделяющий полуостров Малайзия и остров Суматра», — говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.

На всех кораблях и судах размещены группы противодействия пиратству, состоящие из морпехов и военнослужащих отрядов спецназа по борьбе с подводными диверсантами.

Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вышел в дальний поход 26 февраля. Для головного фрегата проекта 22350 этот поход — первый в его истории. Экипаж корабля совершил деловые заходы в Джибути и в порт Коломбо островной республики Шри-Ланка.

С начала дальнего похода фрегат прошёл около 11 тысяч морских миль и выполнил несколько общекорабельных учений по обороне отряда кораблей и применению ракетного оружия.