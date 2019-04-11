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СМИ: Япония и США спешат собрать обломки F-35 пока до них не добрались посторонние 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Reuters
Соединенные Штаты и Япония пытаются как можно скорее собрать все обломки разбившегося истребителя пятого поколения F-35, пока их не увидели посторонние. Даже съемка фрагментов на видеокамеру может дать другим странам ценную информацию, пишет агентство ТАСС со ссылкой на американские СМИ.
Аналогичная ситуация произошла в восьмидесятых годах, когда истребитель ВМС США F-14 разбился в Карибском море. Штаты также приложили все усилия, чтобы собрать обломки машины первыми, заявил в эфире телеканала CNN бывший офицер флота Соединенных Штатов Карл Шустер.
Напомним, F-35 воздушных сил самообороны Японии разбился 9 апреля в Тихом океане. Боевая машина упала примерно в 136 километрах от базы в городе Мисава. Обломки самолета уже найдены. Поиски пилота продолжаются.
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Оружие , Азия , Армия , США , CNN , ИТАР-ТАСС , Япония
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