The National Interest (США): у России есть «пуля», которая убьет лучший американский танк

The National Interest (США) рассказывает о трудностях, с которыми столкнулись русские оружейники. Война в Персидском заливе заставила усомниться в превосходстве советских танков и бронебойных снарядов. Напомним, тогда Т-72 не смогли пробить броню американских «Абрамсов». Однако российские конструкторы создали новый боеприпас, способный поражать западные танки на средней дистанции. Но не все так просто: авторрассказывает о трудностях, с которыми столкнулись русские оружейники.

В годы холодной войны огромная танковая армада Советского Союза составляла основу его военной мощи. Однако война в Персидском заливе в 1991 году заставила усомниться в ее превосходстве. 26 февраля 1991 года разведывательная рота в составе девяти танков М1 «Абрамс» и 12 боевых машин «Брэдли» наткнулась на танковую бригаду иракских Т-72 из элитной дивизии республиканской гвардии. За 23 минуты ожесточенного боя разведрота уничтожила 37 танков Т-72 советской постройки, не потеряв при этом ни одной машины.

Такой исход боя не был результатом одной только более качественной боевой подготовки американцев, поскольку иракские танкисты неоднократно попадали в «Абрамсы», но их снаряды не могли пробить лобовую броню М1. За все время войны огнем противника не был уничтожен ни один этот танк.

Любители русских танков в ответ на это тут же заявляют, что Советский Союз не поставлял в Ирак более современные бронебойные подкалиберные снаряды калибра 125 мм, в которых для увеличения пробивной способности иногда используется прочный вольфрам или обедненный уран. После распада Советского Союза русские инженеры продолжали создавать усовершенствованные боеприпасы. Но эффективная толщина лобовой брони у западных танков тоже увеличилась примерно на 50%.

Сегодня Т-72 остается в России основным боевым танком, который дополняют Т-80 с газотурбинным двигателем и 400 более современных Т-90. На всех этих танках установлено 125-миллиметровое гладкоствольное орудие 2А46, имеющее автомат заряжания «карусельного» типа вместо заряжающего из состава экипажа.

В танках используются различные боеприпасы, в том числе, осколочно-фугасные для поражения личного состава и легких транспортных средств и противотанковые кумулятивные снаряды, чей боевой кумулятивный заряд при соприкосновении с целью прожигает в ней отверстие и поражает своей струей находящийся внутри экипаж. Поскольку действие кумулятивного снаряда не основано на кинетической энергии, он с расстоянием не утрачивает свою пробивную мощь. Русские танки также могут осуществлять пуск управляемых ракет через ствол своего оружия. У этих ракет тоже есть кумулятивные боезаряды. Ракета летит медленнее снаряда, но она точнее поражает цели на большом расстоянии.

Но у современных основных боевых танков имеется разнообразная композитная и/или активно-реактивная броня, которая иногда сочетается с комплексом активной защиты. Такой комплекс особенно эффективен против кумулятивных снарядов. Таким образом, предпочтительным боеприпасом в борьбе с танками остается бронебойный оперенный снаряд с отделяющимся поддоном (БОПС), который использует кинетическую энергию.

БОПС состоит из стреловидного сердечника, выполненного из прочного и высокоплотного материала и помещенного внутри алюминиевого «поддона» с оперением. Этот поддон вылетает из ствола орудия подобно лепестку цветка. Кинетический сердечник в полете теряет свою энергию, но противостоять ему не может ничто, кроме громоздкой и толстой брони.

Пробивную способность можно увеличить за счет повышения скорости снаряда (обычно удлиняя ствол орудия), повышения массы посредством увеличения диаметра боеприпаса (хотя это трудно, потому что вес существенно увеличивается), удлинения проникающего сердечника или повышения плотности металла.

Сегодня у танков «Абрамс», «Леопард-2» и «Челленджер-2» лобовая броня примерно соответствует 800 миллиметрам гомогенной катаной брони. Лучшие российские бронебойные снаряды, подходящие для пушки 2A46M, это 3БМ59 «Свинец-1» и 3БМ60 «Свинец-2», изготовленные из вольфрама и обедненного урана, соответственно. Оценочно они пробивают 650-750 мм брони под наклоном 60 градусов на среднем удалении два километра.

Совершенно очевидно, что эти российские снаряды слабы против западной брони, хотя и не совсем безнадежно. Они все же могут пробивать ее на меньших расстояниях либо за счет попадания в более слабую боковую или тыльную броню любого основного боевого танка. Упорствующие все равно скажут, что лучше подготовленный (или более удачливый) танковый экипаж все же может одержать победу, но русские танкисты сталкиваются с серьезными вызовами, особенно в связи с тем, что у западных танков лучше прицелы и системы управления огнем.

О готовности «Свинца» к производству было заявлено примерно в 2002-2005 годах, однако свидетельства массового производства этих боеприпасов появились только в 2016 году, что говорит о недостаточном финансировании российских оборонных программ. Одна из проблем заключалась в том, что сердечники у этих боеприпасов имели длину 740 мм, а в автомат заряжания на Т-72 и Т-80 помещался снаряд не длиннее 640 мм. В связи с этим на модернизированных танках пришлось установить новые орудия 2A46M-5 и автоматы заряжания М-4.

Между тем, российские инженеры занялись конструированием огромной новой пушки 2А83 калибра 152 мм, намереваясь оснастить ею танк нового поколения Т-14 «Армата», который в то время находился на этапе проектирования, а также усовершенствованной 125-миллиметровой пушки 2А82, которую планировалось установить на Т-72 и Т-90.

В 2003 году три опытных образца 2А82 были изготовлены и прошли огневые испытания. Из них было сделано более 1 200 выстрелов. Это орудие создавало на вылетавшие из ствола снаряды давление на 20% больше, чем 120-миллиметровая пушка немецких танков «Леопард-2», результатом чего стало повышение начальной скорости снаряда, его пробивной способности и точности.

Орудие 2A82 может вести стрельбу новыми БОПС 3БМ69 «Вакуум-1» и 3БМ70 «Вакуум-2» (из вольфрама и обедненного урана), длина которых составляет 900 мм. Согласно имеющейся информации, скорость у них равна два километра в секунду, и на этом удалении снаряд может пробивать броню толщиной 900-1 000 мм, обладая энергией 15 мегаджоулей. Если это так, значит, российский танковый снаряд на средней дальности будет с высокой степенью надежности поражать западные танки.

К 2010 году российские инженеры пришли к заключению, что пушка 2А83 слишком большая, и решили поставить на «Армату» орудие 2А82, хотя официально об этом стало известно лишь спустя несколько лет. Москва также хвасталась, что к 2020 году закупит 2 100 танков «Армата». Но впоследствии выяснилось, что к этому времени Россия приобретет всего сотню с небольшим Т-14.

Как пишет российский блогер Алексей Хлопотов, занимающийся военной тематикой, заказ на орудия 2А82 демонстрирует, как мало в войсках действующих танков «Армата». Сначала для оснащения досерийных Т-14 было закуплено 13 орудий 2A82-M1. Еще 24 закупили в декабре 2017 года, благодаря чему удалось создать один батальон Т-14 в количестве 36 машин.

Медленные темпы закупок Т-14 указывают на то, что две тысячи российских Т-72 и 800 Т-80 предстоит еще долгая жизнь и служба в частях российской армии. В 2017 году российские военные СМИ сообщили, что Москва планирует модернизировать танк Т-90, оснастив его техникой с «Арматы», в том числе, орудием 2А82.

В 2019 году начались испытания модернизированной машины Т-90М, у которой есть система управления огнем «Калина», способная автоматически следить за целью, модернизированная динамическая защита, а возможно, и новый комплекс активной защиты. Но пушки 2А82, способной применять снаряды «Вакуум», там нет.

В другой своей статье Хлопотов пролил свет на суть проблемы. Российские инженеры просто не сумели найти экономичный способ установить в тесных башнях старых русских танков автомат заряжания для почти метровых снарядов «Вакуум».

В начале 2000-х годов омский завод изучал возможность создания автомата заряжания с двойной подачей, в котором более длинные снаряды с поддонами хранились в отдельном механизме горизонтально. Но для установки этой новой системы необходимо было удлинить танковое шасси и добавить седьмой каток. Из-за этого невозможно было обеспечить экономию, а это являлось главной целью модернизации. По этой причине от модернизированной башни в 2009 году отказались.

Но инженеры придумали другой, более успешный способ: убрать с каждой стороны башни Т-72 и Т-80 по 80 миллиметров брони, чтобы разместить в ней более широкий автомат заряжания. Компенсировать эти вырезы конструкторы намеревались за счет утолщения брони снаружи. Механизм показал, что он способен заряжать пушку снарядами.

Такая модификация используется в уникальных испытательных танках Т-72 и Т-90, которые оснащены пушкой 2А82. Однако Хлопотов отмечает:

«2А82 не будет установлена даже на создаваемом основном боевом танке российской армии Т-90М. Просто оказалось, что российская промышленность не в состоянии производить это орудие».

Причину Хлопотов видит в бесхозяйственности российской металлургической промышленности.

Таким образом, получается следующее. Россия сумела создать бронебойный оперенный снаряд с отделяющимся поддоном, способный угрожать западным танкам на расстоянии, но использовать его могут лишь немногочисленные новые танки Т-14. Заявления оптимистов о том, что пушку 2A82 можно установить на многочисленных старых танках Т-90 и Т-72, пока не находят подтверждения.