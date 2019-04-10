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США пригрозили Египту санкциями из-за покупки истребителей у России 

Парламентская газета + ещё 5 1 час назад
Фото: RU.WIKIPEDIA.ORG
Госсекретарь США Майк Помпео во вторник пригрозил ввести санкции против Египта в случае, если страна закупит у России истребители Су-35.
Дипломат отметил, что Вашингтон может пойти на такой шаг в отношении египетских властей в соответствии с законом CAATSA («О противодействии противникам Америки через санкции»).
«Мы получили заверения от них, что они это понимают. И я очень надеюсь, что они решат не двигаться дальше в вопросе этих закупок», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров оборонных предприятий сообщила, что Россия и Египет подписали контракт на поставку Каиру «свыше двух десятков» тяжёлых многофункциональных истребителей Су-35 и средств авиационного поражения к ним. По информации газеты, сумма контракта составила порядка 2 миллиардов долларов. Официального подтверждения этой информации до сих пор нет.
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Оружие , Армия , Войска , РИА Новости , Газета "Коммерсантъ" , США
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