Антонов заявил, что мир может остаться без ограничения ядерных потенциалов

Он выразил надежду, что судьба Договора о ракетах меньшей и средней дальности (ДРСМД) не постигнет ДСНВ.

США В понедельник, 8 апреля, посол РФ Анатолий Антонов заявил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) — это не просто техническая формальность. Необходимо, чтобы Вашингтон ответил на ряд вопросов Москвы

Он выразил надежду, что судьба Договора о ракетах меньшей и средней дальности (ДРСМД) не постигнет ДСНВ.

«Срок его действия истекает в 2021 году. Мы неоднократно заявляли о готовности обсуждать перспективы его продления еще на пять лет. Но четкого ответа от Вашингтона по-прежнему нет», — подчеркнул он.

Вместе с тем Антонов добавил, что чем меньше времени остается на продление ДСНВ, тем больше риск оказаться в ситуации, когда «впервые за последние 50 лет никаких правовых ограничений ядерных потенциалов не будет».

«Такое развитие событий чрезвычайно опасно в условиях общего кризиса двусторонних отношений и развала режима контроля над вооружениями», — сказал он.

Посол РФ заверил, что Россия ответственно подходит к своим обязательствам касаемо контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

«Наши предложения по урегулированию проблемы ДРСМД и сохранению ДСНВ остаются в силе. Глубоко убежден, что возможности вернуться к равноправному профессиональному диалогу еще не исчерпаны», — цитирует Антонова ТАСС.

В заключение он добавил, что Москва «ни за кем бегать не будет», а все предложения российской стороны — на столе переговоров.