Он выразил надежду, что судьба Договора о ракетах меньшей и средней дальности (ДРСМД) не постигнет ДСНВ.
В понедельник, 8 апреля, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) — это не просто техническая формальность. Необходимо, чтобы Вашингтон ответил на ряд вопросов Москвы.
Он выразил надежду, что судьба Договора о ракетах меньшей и средней дальности (ДРСМД) не постигнет ДСНВ.
«Срок его действия истекает в 2021 году. Мы неоднократно заявляли о готовности обсуждать перспективы его продления еще на пять лет. Но четкого ответа от Вашингтона по-прежнему нет», — подчеркнул он.
Вместе с тем Антонов добавил, что чем меньше времени остается на продление ДСНВ, тем больше риск оказаться в ситуации, когда «впервые за последние 50 лет никаких правовых ограничений ядерных потенциалов не будет».
«Такое развитие событий чрезвычайно опасно в условиях общего кризиса двусторонних отношений и развала режима контроля над вооружениями», — сказал он.
Посол РФ заверил, что Россия ответственно подходит к своим обязательствам касаемо контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.
«Наши предложения по урегулированию проблемы ДРСМД и сохранению ДСНВ остаются в силе. Глубоко убежден, что возможности вернуться к равноправному профессиональному диалогу еще не исчерпаны», — цитирует Антонова ТАСС.
В заключение он добавил, что Москва «ни за кем бегать не будет», а все предложения российской стороны — на столе переговоров.
Ранее в МИД РФ сообщали о том, что Россия подверждает приверженность ДСНВ и призывает Соединенные Штаты продолжить поиск взаимоприемлемых решений в отношении проблем, связанных с Договором.