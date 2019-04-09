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В США заявили, что покупающим оружие у РФ странам нужно помнить об угрозе санкций 

ТАСС 26 минут назад
Государствам, которые настроены на поддержание связей с Вашингтоном в военной сфере, следует учитывать, что администрация США не всегда имеет возможность оградить их от введения санкций за покупки вооружений у РФ в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Об этом в понедельник заявила журналистам представитель администрации США высокого ранга в ходе телефонного брифинга.
Она отметила, что Вашингтон "призывает страны, которые хотят поддерживать и укреплять связи в военной сфере с США, очень серьезно относиться к данному закону". "Мы не располагаем возможностями проявлять особую гибкость в том, что касается CAATSA", — сказала она.
Сотрудница пояснила, что администрация США "чрезвычайно ограничена в возможностях" относительно того, что она может предпринять, чтобы не вводить санкции в соответствии с CAATSA против государств, которые приобретают вооружения у РФ. "У нас была такая ситуация с Китаем, с Индией, с Турцией, союзником по НАТО", — добавила представитель администрации.
Сотрудница администрации выступила с данным заявлением, отвечая на вопрос о том, намерен ли президент США Дональд Трамп ввести санкции против Египта в связи с планами Каира приобрести партию истребителей Су-35 у России. Она не дала однозначного ответа и лишь отметила, что, по версии Вашингтона, "Россия не является надежным партнером в сфере поставок вооружений. Она также выступила с утверждением, что "американская техника и ее обслуживание гораздо лучше".
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Оружие , Армия , Видео , США , Дональд Трамп , Администрация США , НАТО
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