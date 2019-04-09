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В Белом доме прокомментировали сообщения о закупке Египтом Су-35 

РИА Новости + ещё 14 1 час назад
Египет и другие страны, которые хотят закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения американского закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"У нас нет большой гибкости в рамках закона CAATSA. Страны, которые делают такие заказы, должны знать, что мы очень ограничены в том, чтобы смягчить (последствия применения закона — ред.). У нас уже есть такая ситуация с Китаем, с Индией, с Турцией, которая является союзником НАТО. Так что мы хотели бы призвать страны, которые желают поддерживать и расширять свои отношения с США в военной сфере, очень серьезно относиться к этому закону", — сказал он, комментируя сообщения о возможной закупке Египтом российских Су-35.
Ранее в газете "Коммерсант" появилась информация о том, что Россия и Египет подписали контракт на поставку Каиру истребителей Су-35. По данным источников газеты, соответствующее соглашение, подразумевающее поставку "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения к ним на сумму около 2 миллиардов долларов, вступило в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) РИА Новости ранее сообщили, что Россия и Египет во второй половине 2018 года не заключали контракты на поставку авиационной техники.
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Оружие , Армия , Видео , США , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Администрация США , НАТО , РИА Новости , Газета "Коммерсантъ" , Египет
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