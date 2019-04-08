Белорусские новости (Белоруссия): белорусский ВПК нашел себя на рынке модернизации советского «железа»

Хотя руководство Белоруссии сделало приоритетом экспорт инновационных вооружений, военно-промышленный комплекс страны рассчитывает получить сотни миллионов долларов и от модернизации старых советских средств противовоздушной обороны.

У небогатых стран так много старых советских вооружений, что услуги по их модернизации будут востребованы еще много лет.

В сумму порядка 200 миллионов долларов оценивается система ПВО, которую у Белоруссии хочет приобрести Ангола . По информации ангольских СМИ, в подготовке сделки принимают участие Банк развития Республики Беларусь, компания Тетраэдр и страховая компания Белэксимгарант.

Все делается у заказчика

Насколько можно понять, исполнителем сделки будет предприятие «Тетраэдр», которое специализируется на разработке и производстве перспективных радиоэлектронных систем вооружения, программно-аппаратных средств, применяемых в системах управления радиолокационными и радиоэлектронными системами, а также модернизации средств ПВО.

Предметом же сделки станет, судя по всему, модернизация советских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-125 «Нева»/«Печора» и «Оса», которыми вооружена армия Анголы — одна из крупнейших в Африке. Известно, что объектовая ПВО этой страны имеет до 24 дивизионов ЗРК С-125 (до 96 пусковых установок). А войсковая — до 25 ЗРК «Оса».

«Тетраэдр» специализируется именно на подобной модернизации.

Программа модернизации С-125 в основном предполагает внедрение в алгоритмы работы этого ЗРК двух разработанных предприятием методов наведения зенитных управляемых ракет (ЗУР). Первый — это метод кинематического дифференциального управления, базирующийся на теории терминального оптимального управления летательными аппаратами; второй — модифицированный метод трех точек, основанный на теории локального оптимального управления летательными аппаратами. В результате выполнения такой программы повышается вероятность поражения цели одной ракетой, расширяется граница зоны поражения, многократно повышается помехозащищенность, реализуется двухканальность по цели.

Дальность поражения воздушных целей увеличивается в два раза, до 35 км, досягаемость по высоте — на 7 км, до 25 км. ЗУР получает возможность уничтожать цели, летящие со скоростью до 900 м/с (против прежних 700 м/с). Увеличивается точность поражения целей. Срок эксплуатации ЗРК продлевается на 15 лет.

Применение в С-125-2ТМ новых методов наведения ракет, новых принципов обработки радиолокационных сигналов, современной оптико-электронной системы и ряда других новшеств позволило получить ЗРК, отвечающий современным требованиям по боевой эффективности, помехозащищенности, эксплуатационной надежности и эргономике.

Эта программа модернизации хороша и тем, что проводится на территории заказчиков.

«Оса» становится «Стилетом»

Специалисты отмечают, что «Тетраэдр» обычно предлагает две версии модернизации «Осы». Базовая имеет индекс 9K33-1T «Оса-1Т» и представляет собой обширную реновацию системы вплоть до переноса ее на новое шасси МЗКТ-69222 с колесной формулой 6×6.

Белорусский ВПК наловчился из старого оружия делать современное В версии 9К33-1Т за счет перевода 80% радиоаппаратуры комплекса на новую элементную базу повышается его надежность, усиливается помехозащищенность и увеличивается степень автоматизации боевой работы. Вводится оптико-электронная система ОЭС-1Т с теплопеленгатором и лазерным дальномером.

В результате ЗРК «Оса-1Т» может поражать цели на дальности до 12 км и на высоте до 7 км, в том числе малоразмерные, выполненные по технологии «стелс», а также вертолеты огневой поддержки. Вероятность поражения аэродинамической цели составляет 0,6-0,8, а маневрирующей — 0,4-0,7.

На базе ЗРК «Оса-1Т» разработан автономный мобильный ЗРК Т-38 «Стилет». Радиолокационные станции этого ЗРК могут обнаруживать до 48 воздушных целей с минимальной эффективной поверхностью рассеяния 0,03 кв. м, летящих на высоте 5000 м — на дальности до 40 км, летящих на высоте 50 м — до 27 км. Дальность сопровождения целей — 28 км.

ОЭС-1Т способна обнаруживать цель типа МиГ-29 за 30 км по телевизионному каналу и за 35 км по тепловизионному, брать цель на сопровождение на дистанции 20 и 22 км соответственно. ЗУР поражает цель с вероятностью 0,9.

Комплекс способен давать залп двумя ЗУР по одной цели и за счет наличия ОЭС-1Т может одновременно обстреливать две цели.

Боевая машина комплекса Т-381 выполнена на шасси МЗКТ-69222. В отличие от базового шасси БАЗ-5937, использовавшегося в «Осе», оно не является амфибийным, зато имеет изменяемый клиренс.

Т-381 оснащена средствами навигации, топопривязки, связи, жизнеобеспечения и электропитания комплекса. Машину можно транспортировать самолетом Ил-76.

«Квадрат» подтягивают к «Буку»

Между тем некоторые эксперты полагают, что модернизировать ПВО Анголы будет не только «Тетраэдр». Возможно, к делу подключится минское ОАО «Алевкурп».

Дело в том, что в составе ангольской войсковой ПВО имеется до семи дивизионов старого советского ЗРК «Квадрат», программу модернизации которых продвигает «Алевкурп».

Как следует из информации, обнародованной на международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017, модернизированный «Квадрат» (получивший обозначение «Квадрат-МА») по ряду тактико-технических характеристик соответствует более современному «Бук-М2».

Боевые средства «Квадрата-МА» — самоходная установка разведки и наведения и самоходная пусковая установка — размещены не на гусеничном шасси, как в предыдущих версиях, а на колесном транспортере МЗКТ-6922 (формула 6×6).

По мнению ряда экспертов, в распоряжении небогатых стран так много старых советских вооружений, что устойчивый доход от экспорта услуг по их модернизации предприятия отечественного ВПК могут получать еще долго.