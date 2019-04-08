В Госдуме назвали пиаром заявления Киева о ракетах «Нептун»

Новейший украинский ракетный комплекс «Нептун» способен поразить цели в Севастопольской бухте, заявил советнгик президента Украины по вопросам армии Юрий Бирюков. Его слова передает ФАН.

«Россияне <…> нервничают из-за наличия у Украины ракет, которые пролетят 300 км. «Нептун» стелется на сверхнизкой высоте над поверхностью моря», — отметил он.

По словам Бирюкова, украинская «новинка» накрывает также Азовское море и прибрежную акваторию Черного моря. Президент Украины Петр Порошенко ранее пообещал принять комплексы противокорабельных ракет «Нептун» на вооружение в кратчайшие сроки.

«Они все время надеялись, что мы будем failed state, что у нас ничего не получится», — добавил советник украинского лидера.

Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что «новая» украинская ракета — лишь модификация старой советской ракеты X-35.

«Давайте не будем путать понятие «ракета взлетела» и «ракета поразила цель». Испытания, которые прошли на полигоне, не имеют ничего общего с тем, о чем заявил советник Порошенко», — подчеркнул парламентарий.

Белик отметил, что вся шумиха вокруг «Нептуна» — лишь предвыборный пиар-трюк накануне второго тура президентских выборов на Украине.

«Интересно, как использование советских разработок при разработке якобы новейшего украинского вооружения Порошенко объяснит своим адептам, сторонникам «декоммунизации», — добавил он.

Депутат Думы от Крыма Руслан Бальбек также усомнился в успешности испытаний украинской ракеты.

«Складывается впечатление, что я уже где-то видел все эти пуски: с одной установки, с другой, с разных полигонов, с разными скоростями… Не видел только одного — попадания в цель. В этом все испытания украинских военных — одинаковые», — заявил парламентарий.

В январе 2019 года заместитель директора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь призвал Киев срочно создать новое оружие, способное «бить вглубь территории России». По его словам, передает НСН, ситуация в Азовско-Черноморском бассейне складывается для Украины крайне неблагоприятно, в связи с чем Киеву необходимо пытаться изменить баланс сил в свою пользу.

Ранее украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко утверждал, что Украина должна усовершенствовать ракеты «Гарпун» и «Гром-2». По его мнению, они должны иметь дальность в несколько тысяч километров, чтобы долететь до европейской части России.

Депутат Госдумы от Севастополя Игорь Белик отметил, что украинский военный не обратил внимания на развитие систем противоракетной обороны.

«На основе своего незнания украинский генерал угрожает российским городам будущим ракетным оружием Украины. Но хочу заметить, что наша ПВО на месте не стоит.

Возможно, генерал Романенко, когда учился в военной академии, пропустил те занятия, где рассказывали о системах ПРО и ПВО, а также о том, что Москва, как и все мегаполисы, окружена тройным кольцом обороны», — уточнил Белик.

Депутат также подчеркнул, что у самой Украины нет возможности произвести ракеты заявленной дальности, а надежда на помощь Запада весьма призрачна.

«Никто не даст стране с неконтролируемой военной группировкой, у которой базовые принципы существования — неонацизм и желание обогатиться любым путем, доступ к производству оружия, способного летать на тысячи километров», — заявил он.

В августе 2018 года президент Петр Порошенко пообещал, что украинская армия станет одной из сильнейших в Европе. По словам Порошенко, в данный момент украинские власти «полностью перестраивают» всю систему вооруженных сил, чтобы привести ее к стандартам НАТО . Действующий президент Украины Петр Порошенко в своей предвыборной программе обращается к трем понятиям: «армия — вера — язык». Эта программа подразумевает закрепление курса Украины на вступление в НАТО, что, по версии президента, должно обеспечить гарантию безопасности в будущем.