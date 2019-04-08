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«F-35 так не может»: в США оценили вооружение Су-57 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: МО РФ
Ранее стало известно о том, что для новейшего российского истребителя разрабатывается уменьшенный аналог ракеты «Кинжал».
Новейший истребитель пятого поколения Су-57 может получить гиперзвуковое оружие на основе ракеты «Кинжал». И в таком случае, российские самолеты окончательно «обгонят» по своим возможностям американские аналоги, в частности F-35. Об этом сообщает издание National Interest.
По информации издания, это может быть так называемая «уменьшенная версия» ракеты, которая должна сохранить все тактико-технические характеристики, кроме внешних размеров и веса. По словам автора материала, если это удастся сделать, и Россия объединит две свои передовые разработки, то это могло бы значительно укрепить отечественную обороноспособность.
Более того, как сообщает эксперт в статье, разработка ракеты специально для Су-57, говорит о «доверии» Кремля к этому проекту. США же пока таким оружием не обладает.
Ранее о том, что для Су-57 разрабатывается гиперзвуковая ракета, телеканалу «Звезда» рассказывал генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. По его словам, создание такого оружия будет вестись в следующем десятилетии.
Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Борис Обносов , Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" , ТК "Звезда" , США
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