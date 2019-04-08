Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты 

РИА Новости + ещё 8 17 часов назад
Фото: РИА Недвижимость
Севастополю не стоит опасаться ракетного удара со стороны Украины, город надежно защищен, а украинский снаряд дальше своих границ не долетит, заявил вице-спикер парламента города Александр Кулагин.
Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте. Бирюков сообщил, что ракета может "стелиться" вдоль поверхности моря на высоте пять метров и атаковать корабль. Советник Порошенко утверждает, что "россияне нервничают" из-за этой ракеты.
"Тезис первый: на каждую ракету есть противоракета. Тезис второй: я думаю, что украинская ракета "Нептун" дальше Херсона не долетит, потому что топлива с нее уже давно украдено", — сказал РИА Новости Кулагин.
По его словам, Севастополю с точки зрения безопасности ничего не угрожает, так как регион надежно защищен.
"Мы совершенно спокойны", — сказал вице-спикер.
Последние новости
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ "потрясением для Европы" Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак Названо настоящее место рождения жены Порошенко
Комментарии
Оружие , Армия , Петр Порошенко , Юрий Бирюков , Александр Кулагин , РИА Новости , Севастополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никакой логики: Климкина возмутила лояльность к РФ115
В ДНР обозначили планы, связанные с Россией77
«Сделка века»: У России попросили помощи75
Неприятная правда: Чайка отчитался о коррупции в ФСБ77
В РФ заработали новые правила по охране труда2
Видео
Гора выброшенной новой обуви попала на видео
Общество
Момент X: Порошенко принял решение по дебатам
Украина В мире
«А Порошенко реально ***»: что он сделал не так
Украина В мире
Россия готовится к «максимально жесткому отпору» НАТО
Конфликты Армия
Нецензурщина: Немцы в ПАСЕ взбесили украинцев
Европа В мире
Прекратите балаган: Тимошенко ставит ультиматумы
Украина В мире
Записки из подполья: СМИ разоблачили семью Порошенко
Украина В мире
Удар МиГ-21 по аэропорту Триполи попал на видео
Армия Африка
Кремль ответил Зеленскому
Политика Украина
Куда дальше? Киев нанесет еще один «удар» по России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение