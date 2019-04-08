В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты

Севастополю не стоит опасаться ракетного удара со стороны Украины , город надежно защищен, а украинский снаряд дальше своих границ не долетит, заявил вице-спикер парламента города Александр Кулагин

Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков , комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте. Бирюков сообщил, что ракета может "стелиться" вдоль поверхности моря на высоте пять метров и атаковать корабль. Советник Порошенко утверждает, что "россияне нервничают" из-за этой ракеты.

"Тезис первый: на каждую ракету есть противоракета. Тезис второй: я думаю, что украинская ракета "Нептун" дальше Херсона не долетит, потому что топлива с нее уже давно украдено", — сказал РИА Новости Кулагин.

По его словам, Севастополю с точки зрения безопасности ничего не угрожает, так как регион надежно защищен.