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Дальность крылатой ракеты «Брамос» доведут до 500 километров 

РИА Новости 8 апреля 2019
Фото: © AP Photo / Gurinder Osan
Дальность крылатой ракеты "Брамос" сейчас превышает 400 километров, стоит задача довести ее до 500, сообщил РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской стороны Александр Максичев.
"К гиперзвуку мы придем через увеличение дальности, 400 километров мы уже подтвердили, для того чтобы увеличить дальность до 500, нужно увеличивать скорость. Сейчас ракета летает со скоростью 2,8 маха. Через модернизацию мы достигнем скорости гиперзвука, это более 4,5 маха", — сказал Максичев.
Российско-индийское предприятие "Брамос" было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.
Портфель заказов от Вооруженных сил Индии до 2023 года, как заявлял РИА Новости Максичев, составляет сейчас 6,5 миллиарда долларов.
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