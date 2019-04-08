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Российская «Ирония» попала на видео 

Lenta.ru + ещё 1 12 часов назад
Фото: кадр видео
Российский оптико-электронный комплекс разведки «Ирония-М» впервые сняли на видео во время учений. Соответствующий ролик опубликовала «Звезда».
«На передней панели прибора находятся сразу три объектива разных систем — видеокамеры, тепловизора и лазерного дальномера. Благодаря им разведчики в любое время дня и ночи могут просматривать местность на дистанциях до десяти километров», — отмечает телеканал.
Учения спецназа, в ходе которых имитировалась работа разведгруппы в глубоком тылу противника, согласно «Звезде», проходили на полигоне под Новосибирском.
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