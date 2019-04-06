Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны прокомментировало полет Ил-38 над Японским морем 

РИА Новости + ещё 4 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Самолет Ил-38 морской авиации российского Тихоокеанского флота выполнил плановый полет над нейтральными водами Японского моря, на отдельных этапах его сопровождали южнокорейские и японские истребители, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Пятого апреля 2019 года самолет Ил-38 морской авиации ТОФ выполнил плановый полет над нейтральными водами Японского моря", — говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что на отдельных этапах маршрута полета российский самолет сопровождали истребители F-16 ВВС Южной Кореи и F-15 воздушных сил самообороны Японии.
"Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", — подчеркнули в Минобороны.
Последние новости
Захарова "отправила" Омеляна на танке штурмовать американскую Москву Умер режиссер Георгий Данелия Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Оружие , Азия , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ обстреляли Русский Край136
«Мы предупредили»: США сделали угрожающее заявление247
Неожиданный момент: В ДНР задумались о паспортах РФ305
Дошколята сами выберут детский сад
На Воробьёвых горах начнется наномашиностроение
Видео
Порошенко сделал заявление по дебатам с Зеленским
В мире Украина
Шоу года: Порошенко сдался и принял вызов Зеленского
В мире Статьи
Минобороны впервые показало военную базу в Арктике
Армия Войска
Неизвестный открыл стрельбу около Казанского кремля
Происшествия Криминал
Опасный маневр: Меркель дала сигнал Порошенко
Украина В мире
Из Краснодара в Израиль: Задержан украинский «Доктор Смерть»
Происшествия Криминал
Брухунова выступила в роли эксперта на телешоу
Шоу-бизнес
Балтфлот высадил морской десант на побережье
Армия Войска
Что не так со сдачей анализов Порошенко и Зеленского
В мире Статьи
Порошенко встретится с Меркель
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение