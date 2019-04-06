Самолет Ил-38 морской авиации российского Тихоокеанского флота выполнил плановый полет над нейтральными водами Японского моря, на отдельных этапах его сопровождали южнокорейские и японские истребители, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Пятого апреля 2019 года самолет Ил-38 морской авиации ТОФ выполнил плановый полет над нейтральными водами Японского моря", — говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что на отдельных этапах маршрута полета российский самолет сопровождали истребители F-16 ВВС Южной Кореи и F-15 воздушных сил самообороны Японии.
"Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", — подчеркнули в Минобороны.