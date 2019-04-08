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На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя 

РИА Новости + ещё 7 9 часов назад
Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".
По его словам, снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте. Бирюков сообщил, что ракета может "стелиться" вдоль поверхности моря на высоте пять метров и атаковать корабль.
Советник Порошенко утверждает, что "россияне нервничают" из-за этой ракеты.
"Потому что они все время надеялись, что мы будем failed state (несостоявшимся государством — Прим. ред.), что у нас ничего не получится", — сказал Бирюков.
Несмотря на заявления украинских чиновников, оборонная отрасль страны находится в упадке. Так, президент Украины Петр Порошенко ранее пообещал испытывать новейшие ракеты в Черниговской области, которая граничит с Россией.
Однако руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин заявил радио Sputnik, что Киев не способен создавать новые образцы вооружений, так как в стране нет ни одного профессионально-технического училища, которое готовит высококвалифицированных сварщиков или рабочих.
По мнению эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, украинская сторона далека от массового производства демонстрируемой техники, а единичные образцы разрабатываются, чтобы показать "развитие" вооруженных сил.
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Комментарии256
Оружие , Армия , Видео , Украина , Александр Жилин , Петр Порошенко , Юрий Бирюков , ИА Sputnik , Севастополь
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