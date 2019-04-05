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Reuters: США не рассматривают возможность создания рабочей группы с Турцией по С-400 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны США не рассматривает возможность создания технической рабочей группы с Турцией для разрешения разногласий по поставкам российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства обороны США Эрик Пэхон.
"Необходимости в технической рабочей группе в настоящий момент нет, и Соединенные Штаты не рассматривают этот вариант в качестве пути выхода из ситуации", — цитирует его агентство Reuters.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в среду в Вашингтоне на конференции, приуроченной к двухдневному совещанию глав внешнеполитических ведомств стран — участниц НАТО, заявил о том, что Анкара предложила Вашингтону создать техническую рабочую группу, чтобы гарантировать, что системы С-400, которые Турция приобретет у России, не станут угрозой ни для истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, ни для других систем НАТО.
Ранее в четверг госсекретарь США Майкл Помпео выразил надежду, что Соединенные Штаты и Турция сумеют урегулировать нынешние резкие противоречия, вызванные в том числе намерением Анкары приобрести у Москвы ЗРС С-400.
В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и России о закупке ЗРС С-400. В сентябре 2017 года в Москве подтвердили факт заключения контракта, тогда же президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен. США до сих пор предпринимают самые активные попытки не допустить покупки Турцией у России комплексов С-400. На днях США объявили о фактической приостановке участия Турции в программе создания и приобретения F-35 в связи с планами покупки Анкарой ЗРС С-400 у Москвы.
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Оружие , Армия , Войска , Мевлют Чавушоглу , Пентагон , НАТО , Reuters , Турция
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