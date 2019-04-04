Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае войны

Запад применит ядерное оружие против России в случае "агрессии" с ее стороны, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska.

По его словам, ранее США были готовы использовать ядерное оружие, чтобы "остановить Красную армию на территории Польши ", однако подобные планы существуют до сих пор на случай "российской агрессии".

Генерал добавил, что против российской армии ни одна европейская страна, включая Польшу, не сможет выстоять в одиночку. Именно поэтому, подчеркивает Скшипчак, в 1999 году Варшава присоединилась к Североатлантическому альянсу

Тем не менее генерал посетовал, что НАТО ослабла и стала менее эффективной — об этом, по его мнению, свидетельствует воссоединение Крыма с Россией и внутриукраинский конфликт в Донбассе. Кроме того, считает Скшипчак, Москва не особо озабочена укреплением восточного фланга Североатлантического альянса, поскольку, по его словам, несколько дополнительных американских батальонов в Польше, Румынии и прибалтийских странах "не смогут изменить ситуации".

Помимо этого, генерал указал на слишком долгий процесс принятия решений в НАТО. Так, по мнению Скшипчака, Россия без проблем смогла бы занять территорию прибалтийских стран, а само сражение между Североатлантическим альянсом и российской армией прошло бы уже в Польше. Поэтому генерал считает, что НАТО следует осознать важность Варшавы для альянса.