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Трамп призвал США, Россию и Китай к сокращению расходов на вооружения 

РИА Новости + ещё 44 5 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что США, РФ и КНР стоит договориться и меньше тратить на вооружения, вице-премьер КНР Лю Хэ назвал это "хорошей идеей".
"Россия, Китай и мы — мы производим оружия на сотни миллиардов долларов, включая ядерное оружие. Это просто смешно. Я бы сказал, что и Китай, и Россия согласятся, что это не имеет смысла", — заявил Трамп на встрече с Лю Хэ, которую транслировали американские телеканалы.
"Гораздо лучше, если мы договоримся вместе и не будем делать это оружие… Наши три страны могут согласиться и прекратить тратить (деньги на вооружения — ред.) и (начать) тратить деньги на более продуктивные вещи для долговременного мира", — сказал Трамп.
Он обратился к вице-премьеру КНР и предложил ему высказать свои мысли на тему того, что средства можно тратить на другие цели.
"Думаю, что это очень хорошая идея", — ответил Лю Хэ.
Трамп ранее заявил о выходе США из договора РСМД, но не исключил возможность выработки другого соглашения по контролю над вооружениями, которое бы включало Китай.
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Оружие , Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Латинская Америка , Политика , Дональд Трамп , Китай , США
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