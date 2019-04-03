Залатать пробоины. Как американский флот ищет лекарство от русских ракет

Мощные бортовые радары, защищенные от помех и способные засекать крылатые и баллистические цели, — командование Военно-морских сил США всерьез озаботилось защитой своих кораблей от перспективного ракетного оружия России Китая . Уже в ближайшие годы новейшим радиолокационным оборудованием планируется оснастить два десятка эсминцев типа "Арли Берк". О причинах и целях модернизации — в материале РИА Новости.

Флотская кавалерия

Эскадренные миноносцы с управляемым ракетным оружием "Арли Берк" — на сегодня самый многочисленный отряд боевых кораблей ВМС США с водоизмещением более пяти тысяч тонн. В составе американского флота их около семидесяти. "Арли Берк" — наиболее современные и вооруженные эсминцы. При их строительстве впервые широко применены стелс-технологии. Основное оружие — крылатые ракеты "Томагавк" с радиусом действия до 2600 километров и возможностью нести ядерные боеголовки. В распоряжении экипажей — зенитные ракеты RIM-66 SM-2, противолодочные управляемые ракеты, 127-миллиметровое артиллерийское орудие Mark 45, несколько крупнокалиберных пулеметов.

Основное предназначение "Арли Берк" — защита авианосных и корабельных группировок от массированных ракетных атак кораблей и подводных лодок противника, отражение нападений с воздуха, уничтожение надводных и подводных целей и многое другое. Главная особенность эсминцев "Арли Берк" — многофункциональная боевая информационно-управляющая система Aegis, объединившая все средства обнаружения и связи корабля, комплекс вооружения и системы борьбы за живучесть. Полностью автоматизированная система — важная составляющая глобальной противоракетной обороны США, ведь боевой корабль можно направить на дежурство в любую точку Мирового океана. Причем, в отличие от наземных комплексов, развертывание морских систем не требует согласия правительств иностранных государств.

"Шпион" для ВМС

Первые эсминцы этого типа начали поступать в ВМС США в начале 1990-х. За годы эксплуатации корабли несколько раз модернизировались — сегодня в строю уже третья версия FlightIIA. В прошлом году в США заложили эсминец "Джек Лукас" четвертого поколения. Его построят к 2024-му. Перспективные корабли получат еще больше пусковых установок вертикального типа для "Томагавков" и зенитных управляемых и противолодочных ракет. Важным нововведением станет радиолокационное оборудование системы Aegis — на эсминцы установят РЛС нового типа AN/SPY-6. Этими станциями оснастят и корабли предыдущих поколений.

РЛС предыдущего поколения — AN/SPY-1 — классифицируется как многофункциональная трехкоординатная станция с фазированной антенной решеткой. Она может одновременно сопровождать 250 целей и наводить ракеты на двадцать. В ходе эксплуатации РЛС выявился существенный недостаток. SPY-1 хорошо видит на большом расстоянии, однако практически слепа при обнаружении низколетящих целей.

Как обещают разработчики создаваемой ей на смену AN/SPY-6, новая станция будет в тридцать раз мощнее предыдущей версии, обеспечит гораздо большую дальность и точность обнаружения целей, намного лучшую устойчивость к помехам любого типа, высокую надежность и более широкий обзор.

По мнению экспертов американского оборонного издания Defense News, таким образом командование ВМС США реагирует на появление в России и Китае перспективных видов ракетного оружия. В оборонном бюджете США до 2020 года на эти цели уже заложены десятки миллионов долларов.

Спастись от "Циркона"

Если говорить о России, то, очевидно, имеются в виду ракетные комплексы "Калибр" и перспективные гиперзвуковые комплексы "Циркон". Первые российский флот уже неплохо обкатал. Они сейчас устанавливаются практически на все новые корабли и подводные лодки. Свою эффективность комплекс доказал и на практике, когда российские корабли несколько раз нанесли массированные удары по позициям боевиков в Сирии.

Комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования "Циркон" проходит испытания с 2016-го. Все работы ведутся под грифом "Совершенно секретно", поэтому сведения в открытых источниках — весьма скудные. Ракета способна достигать фантастической скорости — 9 Махов, почти 3,5 километра в секунду. Дальность — более тысячи километров. Огромная скорость делает "Циркон" неуязвимым для любых средств перехвата.

По мнению военных экспертов, ракета "Циркон" будет обладать уникальными качествами, которыми до сих пор противокорабельные комплексы похвастаться не могли. Соответственно, системы противовоздушной обороны кораблей, в том числе и американская Aegis, просто не рассчитаны на работу по таким скоростным целям.

Изменит ли ситуацию новый корабельный радар — вопрос открытый. Разработка сложного радиолокационного комплекса ведется не один день, а занимает как минимум несколько лет. Это касается и SPY-6. Поэтому, если даже система сумеет обнаруживать и перехватывать дозвуковые "Калибры", то гиперзвуковые "Цирконы" окажутся ей не по зубам. Для перехвата таких ракет американцам понадобятся совершенно новые системы противоракетной обороны, на создание которых уйдет не одно десятилетие.