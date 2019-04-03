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Маас: главы МИД стран НАТО обсудят в Вашингтоне закупку Турцией С-400 у России 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Главы внешнеполитических ведомств стран НАТО на встрече 3-4 апреля в Вашингтоне обсудят закупку Турцией у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Германии Хайко Маас на пресс-конференции по случаю совместного германо-французского председательства в Совбезе ООН.
"На предстоящей встрече в Вашингтоне мы обсудим эту тему", — ответил министр на соответствующий вопрос.
Ранее Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, что РФ приняла решение ускорить поставки Турции С-400. Эрдоган во время выступления в Анкаре 9 марта заявил, что Турция не откажется от покупки С-400 у России.
ТАСС: последние новости
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Оружие , Армия , Войска , Владимир Путин , МИД , Совбез ООН , НАТО , Германия , Турция
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