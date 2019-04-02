Бразилию удивили российскими снарядами с пластмассовыми частями

Бразилии на международной выставке авиационных и оборонных систем Latin America Aerospace and Defence представили российские боеприпасы с пластмассовыми ведущими устройствами к 30-мм авиационной пушке.

"Патроны поражают воздушные и наземные легкобронированные и небронированные цели при стрельбе из 30-мм авиапушек самолетов типа Су-27, Су-25, МиГ-29, вертолетов Ми-2ДП и других носителей", — говорится в официальном сообщении пресс-службы концерна "Техмаш".

Отметим, что конструктивной особенностью этих боеприпасов является использование пластмассовых ведущих поясков вместо медных. Нововведение позволяет существенно повысить боевую эффективность пушек, в том числе при стрельбе длинными очередями. Этого удалось достичь за счет стабилизации баллистических параметров и увеличения на 7-8 процентов начальной скорости снаряда. Кроме того, снаряд с ПВУ снижает механический износ пушечного ствола.

Отметим, что одними из первых новые снаряды получили российские истребители пятого поколения Су-57.

Среди экспонатов "Техмаша" также оказалась реактивная многоцелевая граната РМГ с гранатометом одноразового применения, которая по совокупности тактико-технических характеристик превосходит мировые аналоги. Калибр РМГ — 10,5 сантиметров, длина — один метр, масса 8.5 килограммов, а дальность прицельной стрельбы 600 метров.