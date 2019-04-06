СМИ: покупка Турцией С-400 грозит рассекречиванием технологий F-35

Использование Турцией американских истребителей F-35 наряду с зенитными комплексами С-400 российского производства может привести к раскрытию секретных технологий этих самолетов-"невидимок", пишет американское издание The Military Times.

Комплексы С-400 могут быть применены для сбора данных о функционировании F-35 и других американских самолетов, при этом подобная информация может оказаться в распоряжении России , утверждает автор статьи.

Под угрозой могут оказаться и другие системы, пишет издание. Так, страны-члены НАТО используют канал передачи тактической информации под названием Link 16, который позволяет военным самолетам, кораблям и сухопутным войскам альянса делиться данными практически в реальном времени.

Кроме того, авиация альянса применяет систему опознавания "свой-чужой", более известную как IFF, отмечает The Military Times. Для полетов турецких F-35 в зоне действия С-400 эти зенитные комплексы должны быть оборудованы запросчиками IFF, пишет автор. Это, по словам разработчика радиолокационных систем, может привести к раскрытию технических данных систем Link 16 и IFF.

“При полете F-35 в непосредственной близости от системы С-400 со временем можно получить секретные характеристики незаметности этого F-35 и подробнее изучить его стелс-возможности”, — рассказал он.

Таким образом, появление у Турции С-400 может привести к тому, что даже ВВС США будет затруднительно использовать F-35 c турецкой авиабазы Инджирлик, заключает The Military Times.

Турция неоднократно заявляла, что не откажется от планов купить российские комплексы С-400. Анкара получит первую партию систем ПВО уже в этом году. Президент страны Тайип Эрдоган подчеркивал, что не скрывает условия эксплуатации С-400 от партнеров по НАТО. Глава государства отмечал, что турецкая сторона покупает "Триумфы" для повышения безопасности.

Однако американские политики утверждают, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение. В частности, на этой неделе США прекратили поставлять Турции материалы для истребителей F-35 из-за сделки Москвы и Анкары.