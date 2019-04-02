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Универсальный «монстр»: в США оценили модернизированный МиГ-29 

ТК «Звезда» + ещё 3 17 минут назад
Материал американского издания National Interest посвящен учениям на полигоне Ашулук в Астраханской области, где модернизированные МиГ-29СМТ продемонстрировали свои лучшие качества.
После ряда модернизаций российский боевой самолет МиГ-29 превратился в универсального воздушного «монстра». К такому мнению пришли эксперты американского издания National Interest.
Материал посвящен учениям на полигоне Ашулук в Астраханской области, где модернизированные МиГ-29СМТ продемонстрировали свои лучшие качества. Изначально этот самолет был создан в качестве ответа на американский F-16, однако за годы модернизаций приобрел характеристики многоцелевого истребителя.
Модернизированный МиГ-29СМТ способен выполнять широкий спектр задач, в которые входят патрулирование и огневая поддержка наземных войск. В этом качестве самолет выступал на учениях под Астраханью, где уничтожил легкобронированную колонну «международных террористов».
«Обновления СМТ в основном касаются улучшения возможности для наземной атаки. Теперь МиГ-29 имеет доступ к расширенному набору ракет класса «воздух-земля» и противокорабельных ракет Х-29, Х-31 и Х-25. Помимо обновления авионики и инструментов для электронных контрмер, СМТ имеет новую антенную решетку, лучше подходящую для обнаружения наземных целей», — говорится в материале.
Учения, которые исследовали авторы американского журнала, состоялись на полигоне Ашулук в конце марта. Летный состав российских ВКС на самолетах Ту-22М3, Су-35С, Су-34, Су-24М, МиГ-29СМТ и Су-25СМ провел пуски управляемых и неуправляемых ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек по наземным целям в составе штатных пар и звеньев.
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Оружие , Армия , Видео , Астраханская Область , США
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