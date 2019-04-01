Гиперзвуковой тупик: почему США не могут разработать электромагнитную пушку

Пентагон столкнулся с серьёзными проблемами при разработке электромагнитной пушки, и проект находится «в подвешенном состоянии». Об этом сообщил адмирал ВМС США Джон Ричардсон. Он добавил, что оружие, которое способно разгонять снаряды до сверхзвуковых скоростей, нуждается в серьёзной доработке. Эксперты отмечают, что на данный момент американским специалистам не удаётся избавиться от основных недостатков так называемого рельсотрона: больших габаритов, сложного процесса перезарядки и малого эксплуатационного ресурса. По мнению аналитиков, всё это не позволит Пентагону в обозримом будущем принять электромагнитную пушку на вооружение.

Командующий военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон заявил 28 марта, что проект создания электромагнитной пушки (рельсотрона) находится в подвешенном состоянии. При этом он воздержался от перечисления конкретных проблем с этим видом оружия. Несмотря на сложности, адмирал отметил, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по рельсотрону будут продолжены.

«Мы многое для себя почерпнули, работая над этим проектом. Проектирование комплексов вроде этого, способных с таким большим количеством электромагнитной энергии совладать, — дело трудоёмкое. Нам предстоит дальнейшая работа: установка комплекса, его доработка и испытание», — цитирует Business Insider выступление Ричардсона на заседании американского неправительственного центра «Атлантический совет» (Atlantic Council).

Ещё в декабре 2017 года адмирал сообщил, что проект электромагнитной пушки столкнулся с «техническими проблемами» во время испытаний. Ричардсон выразил сомнение в том, что завершение НИОКР по рельсотрону стоит ожидать в обозримой перспективе.

В 2017 году Управление военно-морских исследований ВМС США уменьшило предполагаемую дальность рельсотрона до 177 км. Однако, как позже сообщил адмирал, и такой радиус поражения оказался недостижимым. В марте 2018 года на слушаниях в конгрессе Ричардсон заявил, что требования к боевым качествам рельсотрона были снижены. В частности, максимальная дальность стрельбы орудия теперь не превышает 160 км, а снаряд может лететь на более низкой скорости.

По данным западных СМИ, изначально американские военные рассчитывали, что электромагнитная пушка будет способна уничтожать цели на расстоянии 200 км, а боеприпас сможет развивать гиперзвуковую скорость — 7,2 тыс. км/ч.

«Удешевить ценник на боеприпасы»

Электромагнитная пушка относится к классу оружия на новых физических принципах. Название «рельсотрон» она получила из-за того, что разгон токопроводящего снаряда происходит вдоль двух металлических направляющих (электродов).

Данный вид оружия поражает цель за счёт кинетической энергии летящего на сверхзвуковой или гиперзвуковой скорости боеприпаса. Отсутствие взрывчатого вещества удешевляет стоимость снарядов и повышает живучесть ударной платформы (носителя), поскольку исключает возможность детонации боекомплекта. Снаряд рельсотрона практически неуязвим для систем ПВО-ПРО. Его перехват затрудняет, прежде всего, необычайно высокая скорость полёта.

Рельсотрон может использоваться для поражения кораблей противника различного класса, береговых укреплений и других сухопутных целей. Военные США неоднократно заявляли о том, что появление электромагнитной пушки изменит представление о ведении боевых действий.

© U. S. Navy /// Опытный образец электромагнитной пушки на полигоне в штате Вирджиния

Однако рельсотрон имеет множество недостатков. Он по-прежнему представляет собой достаточно громоздкую конструкцию, потребляющую огромное количество энергии. На сегодняшний день данное оружие невозможно установить на мобильную наземную платформу.

Также учёные не могут решить проблему низкой скорострельности рельсотрона из-за трудоёмкого процесса его перезарядки. Невелик и эксплуатационный ресурс самого орудия. При стрельбе пушка перегревается и нередко деформируется. Опытные образцы способны выдержать лишь несколько сотен выстрелов.

В беседе с RT военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко назвал рельсотрон «перспективным оружием». По его словам, электромагнитная пушка разрабатывается для замены дорогостоящих крылатых ракет. Однако эксперт обратил внимание на ряд нерешённых проблем, которые не позволяют США достичь поставленной цели.

«Стремление американцев создать электромагнитную пушку обосновано, прежде всего, желанием удешевить ценник на боеприпасы. Однако на текущий момент им не удалось исправить основные критические недостатки, такие как генерация необходимого количества энергии, изнашивание рельсов, деформация ствола», — отметил Дрозденко.

«Комплекс проблем»

С середины 2000-х годов над созданием электромагнитной пушки работает британская корпорация BAE Systems вместе с учёными США. Проект реализуется в интересах американских военно-морских сил. Испытания проходят на полигоне Центра разработки надводного оружия ВМС США в Дальгрене (штат Вирджиния). В общей сложности Пентагон инвестировал в НИОКР рельсотрона около $500 млн.

Предполагалось, что электромагнитная пушка пополнит штатное вооружение эскадренных миноносцев класса Zumwalt, выполненных по технологии «стелс». Однако программа строительства эсминцев провалилась из-за их высокой стоимости и недостаточной боевой эффективности.

Военно-морские силы США планировали получить 32 эскадренных миноносца Zumwalt, но сейчас в составе флота находятся только два корабля, ещё два достраиваются на американских верфях.

«Есть все основания полагать, что Zumwalt не станет носителем рельсотрона, хотя этот корабль создавался именно для этой задачи. Американцы свернули его серийное производство, потому что энергетика этого невероятно дорогого эсминца оказалась не в состоянии обеспечивать потребности электромагнитной пушки», — сказал Кнутов.

Как полагает собеседник, в обозримой перспективе рельсотрон не будут устанавливать на боевые корабли ВМС США. По мнению Кнутова, находящиеся в составе американского флота эсминцы Arleigh Burke и крейсера Ticonderoga не приспособлены для применения этого электромагнитного оружия.

Единственным исключением может стать головной американский авианосец класса Gerald R. Ford, оснащённый атомной энергоустановкой. Однако, как отмечает эксперт, корабль испытывает серьёзные технические проблемы и требует доработки, которая растянется на несколько лет.

«На мой взгляд, обеспокоенность Ричардсона вызвана тем, что проект, запущенный в интересах ВМС США, на который было потрачено полмиллиарда долларов, не приносит конкретного практического результата флоту. На мой взгляд, наиболее реалистичным вариантом для Соединённых Штатов станет использование рельсотрона в космосе в рамках обновлённой программы ПРО», — сказал Кнутов.

Однако, как считает эксперт, BAE Systems придётся решить проблемы с генерацией и накоплением электрической энергии, а также точностью стрельбы. В частности, британские и американские инженеры должны разработать компактные энергоустановки, более мощные конденсаторы, новые снаряды и систему управления.

По словам Кнутова, на сегодняшний день рельсотроны выстреливают неуправляемыми снарядами, точность которых может быть невысокой. По этой причине рано или поздно американским учёным придётся создавать управляемые боеприпасы.

«Это повлечёт новый комплекс проблем — значительное удорожание производства и необходимость разработки электроники, которая не сгорала бы на гиперзвуковых скоростях. С большой долей вероятности можно предположить, что в ближайшие годы рельсотрон не поступит на вооружение США», — прогнозирует эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и Дрозденко. Собеседник констатировал, что на сегодняшний день для электромагнитной пушки не создан подходящий снаряд. Как пояснил аналитик, для стрельбы используются боеприпасы из тугоплавкого вольфрама. Данный вид припаса отличается высокой стоимостью, а процесс его производства остаётся слишком сложным.