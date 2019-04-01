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В России применили галлюцинационное оружие 

Lenta.ru 28 минут назад
Бойцы инженерно-штурмовых подразделений на нижегородском полигоне Мулинов ходе учений продемонстрировали обеспечение прохождения мотострелков и танкистов через удерживаемый условными незаконными вооруженными формированиями укрепленный район. Соответствующее видео на YouTube выложило Минобороны.
В комментарии к ролику военное ведомство отметило, что на подходе к позиции противника с помощью установок УР-77 и инженерных машин ИМР-3М были уничтожены минно-взрывные заграждения, после чего бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили «Тайфун-К» штурмовали укрепления условного врага.
В учении были задействованы более 500 саперов-штурмовиков и свыше 30 единиц спецтехники и боемашин.
Как замечает «Российская газета», группу инженерного спецназа, ворвавшуюся в здание, где находился условный противник, прикрывал боец, который, идя первым, нес бронещит с яркими и часто мигавшими фонарями. «Промежутки между вспышками тщательно рассчитаны. Они ослепляют противника, дезориентируют его и могут даже вызывать галлюцинации», — пишет издание.
В марте «Фонтанка» сообщала, что российская система визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», ослепляющая противника и вызывающая галлюцинации, является разработкой 17-летней давности и, скорее всего, неэффективна, поскольку для защиты от нее достаточно закрыть один глаз.
В феврале The Popular Mechanics напомнила, что визуально-оптические системы, вызывающие галлюцинации и ослепление, использовались союзниками еще во времена Второй мировой войны.
Ранее в том же месяце сообщалось, что корабли ВМФ России начали оснащаться станциями 5П-42 «Филин».
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Комментарии6
Оружие , Армия , Видео , Войска , Министерство обороны , Фонтанка.Ру , "Российская газета"
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