Умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец

Выдающийся конструктор, руководитель разработок реактивных систем залпового огня Николай Макаровец скончался в воскресенье в Туле на 81-м году жизни, сообщило правительство региона.

"Тридцать первого марта на 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался Почетный гражданин Тульской области, Герой России, заместитель управляющего директора — научный руководитель — генеральный конструктор АО "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" Николай Макаровец", — говорится в сообщении.

Свои соболезнования выразил губернатор Тульской области Алексей Дюмин

"Николай Александрович был уникальным человеком, настоящим патриотом, ученым и разработчиком. Свои обширные знания, мастерство и трудолюбие он направлял на развитие и укрепление оборонного потенциала Отечества. Неравнодушие, высокий авторитет и талант наставника помогли ему воспитать не одно поколение тульских оружейников — достойных продолжателей его дела", — отметил глава региона.

Распоряжением Алексея Дюмина создана комиссия по организации траурных мероприятий, ее председателем назначен первый замгубернатора Вячеслав Федорищев.

Николай Макаровец с 1962 года после окончания Тульского механического института работал по специальности "Двигатели летательных аппаратов" в научно-производственном объединении "Алтай" в Бийске. В 1977 году был назначен заместителем гендиректора по опытно-конструкторским вопросам, защитил кандидатскую диссертацию. За период работы в НПО "Алтай" внес значительный научный вклад в создание методов расчета внутрибаллистических характеристик РДТТ, принимал участие в создании зарядов твердого топлива для ракетных комплексов.

В 1985 году Николай Макаровец назначен гендиректором ФГУП "ГНПП "Сплав" (АО " НПО "СПЛАВ" ). Под его руководством коллектив предприятия успешно разрабатывал и производил, в частности, реактивные системы залпового огня, превосходящие по своим характеристикам зарубежные аналоги.