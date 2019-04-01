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Российский беспилотник с оружием напугал американских журналистов 

Lenta.ru + ещё 6 41 минуту назад
Американское издание Foxtrot Alpha опубликовало статью о новом российском беспилотнике, оснащенном автоматическим карабином «Вепрь», в которой назвало дрон «летающим кошмаром».
Согласно данным в статье, безымянный дрон был запатентован концерном «Алмаз-Антей», который разрабатывает и выпускает вооружение для противовоздушной и противоракетной обороны. Время его полета составляет около 40 минут, также беспилотник может садиться и взлетать в вертикальном положении.
В опубликованном на YouTube видео с полетом беспилотника отмечается, что он предназначен для борьбы с дронами-нарушителями. Однако автор статьи Кайл Мизоками подчеркивает, что подобную технологию могут использовать и против людей.
«Война, как она есть, уже ужасна. Теперь добавьте к этому рой тысяч летающих роботов с ружьем», — резюмировал он.
В марте представитель министерства внутренних дел Давид Громов рассказал о способе сбить гражданский беспилотник с помощью орлов. Помимо этого способа, специалисты могут сбивать дроны при помощи специальной сети, другого беспилотника, а также подавлением радиосигнала от оператора.
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Оружие , Армия , Видео , Алмаз-Антей , МВД
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