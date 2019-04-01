Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Khorasan (Иран): Боевые возможности и низкая цена — конкурентное преимущество российских танков 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков
Россия поставила во Вьетнам танки Т-90С, прозванные также «летающими». По словам корреспондента газеты Khorasan (Иран) , низкие цены в сочетании с высокими боевыми возможностями уже давно стали явным конкурентным преимуществом российской военной техники на мировых рынках вооружения.
Замглавы российско-вьетнамской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству сообщил о продаже Россией Вьетнаму 64 единиц танков Т-90С Вьетнаму. У России и Вьетнама имеется соглашение о военно-техническом сотрудничестве, в рамках которого и была совершена продажа.
Как рассказал ИА «Интерфакс» возглавлявший российскую делегацию на международной выставке вооружений LIMA-2019, проходившей в Малайзии, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Петухов, все танки поставлены вьетнамским партнерам в строгом соответствии с соответствующим соглашением, которое имеется в данной сфере у России и Вьетнама.
Следует сказать о том, что данное соглашение о ВТС, которое заключено между Россией и Вьетнамом, особенно активно выполняется в последние годы, и на основании его Россия уже осуществила поставку Вьетнаму различных видов вооружения. Отмечается, что данный вид российских танков, Т-90С, прозванный также «летающим танком», спроектирован и произведен военно-конструкторским бюро города Нижний Тагил, Свердловской области на российском Урале.
Данный вид танка от прочих российских танков отличают значительная легкость (по весу) и небольшие габариты. В связи с данными характеристиками Т-90 отличается большей маневренностью и скоростью при движении по сложному рельефу местности, а также способен легко преодолевать водные преграды. Другой важной особенностью танка Т-90С является наличие комплекса управляемого артиллерийского вооружения, что позволяет вести стрельбу как в стационарном состоянии, так и в движении, в любое время суток.
Танк способен также вести радиоэлектронную борьбу. Немаловажно, что Т-90С отличает и невысокая цена, в сравнении с зарубежными, нероссийскими образцами. Следует заметить, что низкие цены в сочетании с высокими боевыми возможностями уже давно стали явным конкурентным преимуществом российской военной техники на мировых рынках вооружения. Стоимость одной машины Т-90С составляет 120 миллионов рублей, что приблизительно эквивалентно 1,9 миллионам долларов США.
Последние новости
Рейтинги СМИ, обвинявших Трампа в сговоре с Россией, рухнули «Это могла быть ошеломительная победа России. Но Трамп не виновен» Эта спортсменка призналась, что ее долгие годы накачивали допингом (Times)
Комментарии1
Оружие , Армия , Войска , Статьи , Михаил Петухов , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Интерфакс , Вьетнам , Иран , Малайзия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружбе России и Украины пришел конец35
Запад оценил триумф Зеленского на выборах
Путин не станет говорить с Порошенко134
ОБСЕ заподозрила Порошенко в грубом нарушении44
В ЦИК уточнили место Зеленского на выборах на Украине32
Видео
ОБСЕ заподозрила Порошенко в грубом нарушении
Украина В мире
Украина официально объявила второй тур выборов
В мире Украина
Дружбе России и Украины пришел конец
Политика В мире
Путин не станет говорить с Порошенко
Украина В мире
В МИД вынесли прискорбный вердикт выборам на Украине
Украина В мире
Шнур встал на защиту Наташи Королевой
Шоу-бизнес Статьи
Приехали на конкурс и слегли: трагедия в Подмосковье
Происшествия Статьи
В Китае торнадо поднял в воздух батут с детьми
Происшествия
Кремль отказался поздравлять кандидатов на Украине
Политика Украина
Кремль ответил Зеленскому о «возвращении» Крыма
Другое В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение