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Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией 

Р-Спорт + ещё 4 1 час назад
Фото: © Sputnik / Денис Асланов
Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Так, в этом списке оказался американский стелс-истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Конкурирующие державы пока что не смогли создать аналог, сравнимый с этим самолетом по незаметности и продвинутости оборудования, утверждает автор статьи.
Наряду с F-35 Business Insider выделяет истребитель Eurofighter Typhoon, созданный в кооперации рядом европейских стран. По мнению автора, данная машина по боевым возможностям сопоставима с последними модификациями самолета Су-35, поэтому вполне может противостоять "смертоносному российскому истребителю".
Далее идут американские стратегические бомбардировщики — B-52, B-2 Spirit и B-1B Lancer. Благодаря регулярной ротации бомбардировочной авиации в Европе США обеспечивают сдерживание противника, говорится в статье.
Также в списке оказался американский противолодочный самолет P-8A Poseidon. Несмотря на наличие аналогов, P-8A являются одними из лучших "охотников" на подводные лодки, отметил автор.
В качестве средства противодействия подлодкам Business Insider также выделил фрегаты, которые стоят на вооружении Италии, Франции, Испании, Норвегии и Дании.
Кроме того, издание упоминает американский ударный вертолет AH-64 Apache. Эти машины могут нести до 16 ракет Hellfire класса "воздух-поверхность", благодаря чему способны наносить "разрушительные удары" по вражеской технике, отмечает автор.
Среди бронетехники альянса Business Insider отметил немецкий основной боевой танк (ОБТ) Leopard 2. Немецкие машины получили репутацию "несокрушимых" и по-прежнему считаются одними из лучших в НАТО наряду с американскими танками M1 Abrams и британскими Challenger 2, полагает автор.
Кроме указанных выше образов вооружения, в списке также оказались американские авианосцы класса Nimitz, системы противовоздушной обороны Patriot и подводные лодки класса Virginia.
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Оружие , Армия , НАТО
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