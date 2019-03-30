«Адекватный калибр»: зачем российская оборонка разрабатывает управляемые артиллерийские боеприпасы

России создаются новейшие снаряды для танков, артиллерийских комплексов и бронетехники. Об этом сообщил управляющий директор АО «КБ точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана» Валерий Макеев. В частности, предприятие разрабатывает высокоточные 57-мм артиллерийские боеприпасы для зенитных комплексов и бронетехники нового поколения. Основные преимущества такого оружия — точность и меньший расход боекомплекта. Как отмечают эксперты, поступление в войска РФ «интеллектуальных» снарядов позволит заметно увеличить поражающую мощь наземных ударных платформ — танков, бронетранспортёров и боевых машин.

АО «КБ точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана» разрабатывает управляемые боеприпасы для танков и разнообразных платформ, вооружённых артиллерийскими орудиями. Об этом в интервью РИА Новости рассказал управляющий директор АО предприятия Валерий Макеев. Новые снаряды будут отличаться повышенной точностью.

«В настоящее время на базе научно-технического задела, полученного при разработке серийного танкового управляемого снаряда «Кобра», ведутся перспективные разработки. Кроме того, мы развиваем направление высокоточных управляемых артиллерийских боеприпасов, ведём работы по созданию перспективного, не имеющего аналогов в мире, 57-мм управляемого артиллерийского снаряда», — заявил Макеев.

В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Александр Бутырин отметил, что речь идёт о так называемых «интеллектуальных» боеприпасах. Их преимущества заключаются в высокой точности и значительной поражающей силе.

Боевая часть такого снаряда детонирует в заданной точке с помощью воздействия на него лазерного излучения. Также для подрыва используется программатор — специальное устройство, которое «запоминает» точное время детонации. В обоих случаях цель поражается осколками, а не путём прямого попадания.

«Управляемый снаряд содержит специальную электронную начинку. Она позволяет корректировать траекторию полёта боеприпаса и подрывать его там, где нужно. Ключевыми достоинствами управляемого снаряда являются точность и меньший расход боекомплекта. Такое оружие эффективно в любых конфликтах и операциях», — пояснил Бутырин.

«Поддерживать бронепробиваемость»

«КБточмаш им. А. Э. Нудельмана» является первым в мире предприятием, разработавшим комплекс управляемого вооружения танка. Данная система позволяет вести огонь из штатной пушки Т-64Б и Т-80Б. Поражение целей осуществляется 125-мм управляемым артиллерийским снарядом (УАС) 9М112 «Кобра». На основе научно-технического потенциала, полученного при разработке этого боеприпаса, московские инженеры создают новый снаряд. Его характеристики пока не раскрываются.

Известно, что «Кобра» является ракетой кумулятивного действия, которая предназначена для уничтожения танков, бронетехники и железобетонных сооружений противника. Дальность боеприпаса составляет 100—4000 м, скорость полёта — 400 м/с.

Снаряд размещается в механизме заряжания танка. Конструктивно он состоит из двух отсеков: переднего (боевая часть, двигатель) и заднего (электронная аппаратура, метательное устройство).

«Такая конструкция снаряда позволяет наращивать могущество боевой части в широких пределах, трудно достижимых для снарядов традиционных схем, и предоставляет реальную возможность поддерживать бронепробиваемость комплекса на уровне самых современных требований без каких-либо существенных доработок», — говорится в материалах «КБточмаш им. А. Э. Нудельмана».

В комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов заявил, что появление в войсках «Кобры» оказало большое влияние на развитие УАС, однако в настоящее время использование этого снаряда потеряло актуальность. В связи с этим эксперт предполагает, что отечественные специалисты создают принципиально новый управляемый танковый боеприпас.

«Важным достоинством «Кобры» была возможность стрельбы на ходу. В то же время её эксплуатацию затрудняла громоздкая аппаратура. Ещё одним недостатком была радиокомандная система управления. Впоследствии «Кобру» стал вытеснять комплекс «Рефлекс» с дальностью до 5 км и менее габаритным оборудованием. Сегодня он установлен на танках Т-72, Т-80 и Т-90», — отметил Суворов.

Эксперт полагает, что Сухопутные войска нуждаются в постоянном совершенствовании управляемых боеприпасов. По его словам, учёные из «КБточмаш им. А. Э. Нудельмана» делают акцент на развитии системы управления и электронной начинки будущей танковой ракеты.

«Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по управляемым танковым боеприпасам — это непрерывный процесс во всех ведущих мировых державах. Инженеры учитывают то, как улучшилась защищённость зарубежных боевых машин, а также оценивают успехи конкурентов в области повышения их поражающей мощи», — сообщил Суворов.

«Обоснованная мера»

Ещё одна разработка «КБточмаш им. А. Э. Нудельмана» — высокоточный 57-мм УАС — предназначен для зенитных комплексов и образцов бронетехники нового поколения, отметил Бутырин. Он напомнил, что в ближайшие годы ВС РФ в плановом порядке начнут получать современные боевые машины, вооружённые 57-мм пушкой.

По информации Минобороны России, в ноябре 2019 года завершатся испытания самоходного зенитного артиллерийского комплекса 2С38 «Деривация». Машина была создана на базе БМП-3 и вооружена боевым модулем АУ-220М «Байкал» разработки ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Новгород).

Орудие способно вести огонь с невероятной скорострельностью — 120 выстрелов в минуту. «Байкал» предназначен для поражения широчайшего спектра целей — бронетехники, инженерных сооружений, беспилотников, вертолётов и низко летящих самолётов. Также модуль способен перехватывать некоторые виды артиллерийских снарядов.

Максимальная дальность «Байкала» составляет 6 км. На расстоянии до 1 км модуль может наносить серьёзные повреждения танку, а на дальности до 4,5 км — всем типам воздушных целей. В боекомплект «Деривации» входят 148 управляемых снарядов, оснащённых программаторами. Боеприпас взрывается в непосредственной близости от цели, создавая облако из шрапнельных шариков.

Своеобразным конкурентом «Байкала» является боевой модуль «Кинжал» с 57-мм пушкой. Предполагается, что он будет устанавливаться на бронетехнику нового поколения — бронетранспортёры «Бумеранг», бронемашины пехоты на универсальных платформах «Курганец-25» и «Армата».

Кроме того, 57-мм орудием будет вооружён автономный разведывательно-ударный «Вихрь», построенный на шасси БМП-3. На текущий момент это самая тяжёлая наземная безэкипажная бронемашина в России. Робототехнический комплекс управляется дистанционно на расстоянии до 10 км расчётом из двух человек.

По словам Суворова, в ближайшие годы 57-мм орудия придут на смену пушкам калибра 30 мм, ранее широко использовавшимся в нашей стране.

«Дискуссия о необходимости увеличения калибра возникла ещё в 1980-е годы в связи с улучшением защищённости западной бронетехники. В частности, предлагалось ставить 45-мм пушки на наши БТР и БМП. В конечном счёте выбор остановился на 57 мм», — рассказал эксперт.

Суворов полагает, что такое орудие является наиболее «адекватным калибром» с учётом современного уровня развития средств защиты и мощи артиллерийского вооружения. По его словам, в настоящее время страны-члены НАТО переходят на «40-мм стандарт», пополняя арсенал телескопическими боеприпасами воздушного подрыва с программируемым взрывателем.