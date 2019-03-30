Названы принципиальные особенности атомных подлодок проекта «Ясень»

По словам гендиректора АО «ПО "Севмаш"» Михаила Будниченко, атомоходы этого проекта являются более высокотехнологичными и наукоемкими.

На «Севмаше» рассказали об особенностях атомных подлодок проекта «Ясень».

По словам гендиректора предприятия Михаила Будниченко, данные подлодки универсальны как носители ракетного и торпедного оружия, а также способны впервые в истории российского ВМФ выступать в качестве элемента стратегического неядерного сдерживания.

«За счет ракетного оснащения, скрытности и скорости хода впервые в истории Военно-морского флота России эта многоцелевая лодка может осуществлять не только противокорабельные операции, но и выполнять функцию стратегического неядерного сдерживания», — сказал Будниченко в интервью Интерфаксу.

Также глава предприятия отметил, что атомоходы этого проекта являются более высокотехнологичными и наукоемкими по сравнению с аналогичными субмаринами предыдущих проектов.

Ранее были названы сроки передачи ВМФ атомной подлодки «Казань».