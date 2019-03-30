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Названы принципиальные особенности атомных подлодок проекта «Ясень» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны России
По словам гендиректора АО «ПО "Севмаш"» Михаила Будниченко, атомоходы этого проекта являются более высокотехнологичными и наукоемкими.
На «Севмаше» рассказали об особенностях атомных подлодок проекта «Ясень».
По словам гендиректора предприятия Михаила Будниченко, данные подлодки универсальны как носители ракетного и торпедного оружия, а также способны впервые в истории российского ВМФ выступать в качестве элемента стратегического неядерного сдерживания.
«За счет ракетного оснащения, скрытности и скорости хода впервые в истории Военно-морского флота России эта многоцелевая лодка может осуществлять не только противокорабельные операции, но и выполнять функцию стратегического неядерного сдерживания», — сказал Будниченко в интервью Интерфаксу.
Также глава предприятия отметил, что атомоходы этого проекта являются более высокотехнологичными и наукоемкими по сравнению с аналогичными субмаринами предыдущих проектов.
Ранее были названы сроки передачи ВМФ атомной подлодки «Казань».
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Оружие , Армия , Севмаш , Интерфакс
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