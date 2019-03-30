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Порошенко рассказал о намерении закупить оружие у США 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Порошенко пояснил, что новое вооружение необходимо для «эффективного и решительного отпор».
Украинский президент Петр Порошенко рассказал о планах Киева закупить новейшее вооружение, в том числе и у США. О планах глава Украины рассказал в эфире телеканала ICTV.
Вместе с тем Порошенко добавил, что линия столкновения в Донбассе находится под так называемым «инфракрасным наблюдением».
«Это и предусматривает эффективный и решительный отпор на любое нарушение прекращения огня», — подчеркнул он.
Буквально накануне Порошенко пригрозил врагам своей страны «смертоносным оружием», которым его армия готова воспользоваться при необходимости.
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Оружие , Армия , В мире , Петр Порошенко , США
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