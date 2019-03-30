Порошенко рассказал о намерении закупить оружие у США

Порошенко пояснил, что новое вооружение необходимо для «эффективного и решительного отпор».

Украинский президент Петр Порошенко рассказал о планах Киева закупить новейшее вооружение, в том числе и у США . О планах глава Украины рассказал в эфире телеканала ICTV.

Вместе с тем Порошенко добавил, что линия столкновения в Донбассе находится под так называемым «инфракрасным наблюдением».

«Это и предусматривает эффективный и решительный отпор на любое нарушение прекращения огня», — подчеркнул он.

Буквально накануне Порошенко пригрозил врагам своей страны «смертоносным оружием», которым его армия готова воспользоваться при необходимости.