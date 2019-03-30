Американский беспилотник заметили возле Крыма

Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk провел в пятницу разведку у берегов Крыма , сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.

По данным портала, беспилотник вылетел с авиабазы в Италии и направился к линии разграничения в Донбассе. После этого аппарат пролетел вдоль черноморского побережья России.

В последнее время деятельность иностранных разведывательных самолетов и БПЛА близ российских границ и военных объектов активизировалась. Зарубежные летательные аппараты военного назначения регулярно появляются над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также около российских баз в Сирии.

Недавно у российских границ замечали не только американские разведчики, но и ядерные стратегические бомбардировщики Boeing B-52H.