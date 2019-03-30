Американский беспилотник заметили возле Крыма

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Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма 

РИА Новости + ещё 5 21 минуту назад
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk провел в пятницу разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
По данным портала, беспилотник вылетел с авиабазы в Италии и направился к линии разграничения в Донбассе. После этого аппарат пролетел вдоль черноморского побережья России.
В последнее время деятельность иностранных разведывательных самолетов и БПЛА близ российских границ и военных объектов активизировалась. Зарубежные летательные аппараты военного назначения регулярно появляются над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также около российских баз в Сирии.
Недавно у российских границ замечали не только американские разведчики, но и ядерные стратегические бомбардировщики Boeing B-52H.
Российское оборонное ведомство ранее призывало Вашингтон отказаться от подобных разведывательных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.
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Оружие , Армия , Видео , Войска , Министерство обороны , Пентагон , Республика Крым , США
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