Зачем Индия создала противоспутниковое оружие

Индия успешно испытала противоспутниковое оружие. Поражение спутника-мишени Индией было осуществлено на высоте около 300 км. Аппарат-перехватчик был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя A-SAT. Есть основания предполагать, что в ходе уничтожения спутника-мишени было применена осколочно-фугасная боевая часть. «Газета.Ru» разбиралась с деталями перехвата.

Как заявил по поводу уничтожения спутника-мишени премьер-министр Индии Нарендра Моди , его страна «вошла в число великих космических держав».

«Ракета A-SAT придаст новую силу космической программе Индии. Я заверяю международное сообщество, что наши возможности не будут использованы против кого-либо, а являются оборонной инициативой Индии в целях обеспечения ее безопасности», — сказал он в обращении к нации.

Усилия Индии в сфере разработки противоспутникового оружия объясняется тем, что традиционно у ведущих космических держав самое слабое место — безопасность орбитальной группировки. Фактически она ничем в настоящее время не защищена. Любые космические аппараты чрезвычайно уязвимы от любых, даже самых элементарных физических воздействий.

Как ранее писала «Газета.Ru», американские аналитики, к примеру, полагают, что сегодня США более чем в значительной степени зависят от космоса. Более того, эта зависимость с каждым годом возрастает, что приводит к уязвимости США через околоземное пространство.

Поэтому в Вашингтоне всерьез рассматриваются различные варианты противостояния возможной агрессии в космосе.

К примеру, вывод из строя или разрушение системы глобального позиционирования (GPS) может повлиять не только на ход и исход вооруженной борьбы — в результате нарушения цифровых коммуникаций воцарится полный хаос на целых континентах: произойдет отключение сотовых телефонов, перестанут работать системы распределения энергии, прекратит функционировать большая часть глобальной финансовой сети, включая банковские и торговые автоматы.

Американские эксперты предупреждают, что масштабное и эффективное нападение на инфраструктуру GPS поставит под угрозу морскую торговлю и гражданскую авиацию, которые используют GPS для навигации.

Иными словами, одно лишь прекращение функционирования системы глобального позиционирования означает катастрофу для постиндустриального мира. А есть еще спутники связи, космические аппараты прогнозирования погоды, системы предупреждения о ракетном нападении.

Вывод из строя этой части орбитальной группировки может также иметь фатальные последствия.

Поэтому в США предпринимают меры по разработке как противоспутникового оружия, так и защите орбитальной группировки, причем эти работы ведутся давно.

К примеру, в настоящее время вражеские спутники США могут поражать с помощью противоракет GBI наземной системы противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD).

Значительным противоспутниковым потенциалом также обладает противоракетная система морского базирования, разработанная на основе боевой информационно-управляющей системы «Иджис». Система в состоянии поражать при помощи корабельных противоракет SM-3 орбитальные объекты на высоте до 250 км. К примеру, 21 февраля 2008 года, с помощью противоракеты SM-3 был успешно уничтожен спутник USA-193.