«Не выбрасывать же…» Эксперт о поставках Бельгии «непригодных» F-35

Закупаемые Бельгией США истребители F-35 непригодны для войны, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов прокомментировал позицию США в этом вопросе.

Закупаемые Бельгией в США истребители пятого поколения F-35 непригодны для ведения боевых действий — такое заключение сделали эксперты американской неправительственной организации Project On Government Oversight (POGO), пишет журнал Vif.

По его данным, независимая экспертиза установила наличие у F-35 технических недостатков и дефектов, которые делают истребитель непригодным для ведения боевых действий и ставят под угрозу жизнь его экипажа. В числе недоработок — низкая точность стрельбы, недостаточная степень защиты от кибератак и недолговечность конструкции. Свои заключения POGO передало в Минобороны США.

Правительство Бельгии в октябре 2018 года одобрило приобретение для ВВС страны 34 истребителей F-35 на общую сумму около 4 млрд евро. Поставка запланирована в 2025 году.

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов прокомментировал политику США в этом вопросе.

"Они и Украине поставляют оружие, которое никуда не годится. Бизнес есть бизнес — не выбрасывать же. Американцы ведь прагматики, все непригодное они отдают в Европу, а европейцы — дураки — покупают… Вот, к примеру, американские системы ПВО Patriot — они отстали от наших лет на пятнадцать-двадцать, а они их все равно суют. Хотя все знают, что наши ЗРК С-400 лучшие в мире. Да, это политика США: продавать другим все, что себе не годится", — сказал Олег Глазунов.

Программа создания Lockheed Martin истребителей F-35 Lightning II стала самой дорогостоящей в истории производства оружия, США потратили на нее почти полтора триллиона долларов. Разработчики превысили первоначально запланированные расходы на сотни миллиардов долларов, а истребитель ввели в строй на семь лет позже, чем предполагалось.