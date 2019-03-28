Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разработчик российской ракеты 9М338 назвал своих основных конкурентов 

RT на русском + ещё 1 57 минут назад
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»), разработчик ракеты 9М338 для комплекса «Тор-М2» Виктор Елецкий в интервью газете «Известия» назвал своих основных конкурентов.
По словам Елецкого, основными конкурентами российских инженеров являются французы.
«Французы. У американцев ничего подобного близко нет. У французских инженеров есть схожие разработки, но они пока находятся на стадии испытаний», — уточнил он, говоря о зенитном ракетном комплексе «Тор-М2».
Кроме того, разработчик рассказал об особенностях ракеты 9М338.
«Дальность её полёта позволяет комплексу «Тор-М2» прикрывать войска по фронту 20 км. В этом секторе мы сбиваем всё, что шевелится. В том числе малоразмерные, маневрирующие, скоростные цели», — заключил он.
Ранее Елецкий рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Также председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов в беседе с ФАН оценил сообщения американских СМИ о том, что подводные атомные беспилотники «Посейдон» появятся на вооружении у России не раньше 2027 года.
RT на русском: последние новости
На выставке в Малайзии представлен новейший Су-57 Как в СССР создавалось ядерное оружие Источник заявил об отмене владельцем «Морского старта» заказа ракет «Зенит»
Комментарии1
Оружие , Видео , Владимир Шаманов , Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" , Госдума , ГОС МКБ "Вымпел" им. И. И. Торопова" , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия разнесла в пух и прах решение США59
НАСА попросило отложить запуск «Союза» к МКС2
Зеленский оказался в лидерах174
Во Владивостоке выбрали мэра
Рассекречены планы сбежавшей в Россию Maruv4
Видео
Под марш из «Звездных войн» принял присягу мэр Белгорода
Политика
«Евровидения» не будет? Что случилось в Израиле
В мире Статьи
Абызов покинул здание СК
Криминал Происшествия
«За любые деньги»: на что жила Началова перед смертью
Шоу-бизнес Статьи
Сбежавший из России Панин лег в клинику
Шоу-бизнес Статьи
Рынска дала Малашенко сомнительный совет
Шоу-бизнес
«Дворкович не в России»: Абызова «бросил» второй друг
Происшествия
«Большая травма»: Зудина о миллионах Табакова
Шоу-бизнес
В РФ ответили на претензии Сеула по Японскому морю
Политика
«Час расплаты близок»: Кузьмин ответил про рак
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение