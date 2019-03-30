На что способен новый российский зенитно-ракетный комплекс «Сосна»

России успешно завершились испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна», заявил управляющий директор предприятия-разработчика АО «КБ точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана» Валерий Макеев. В ближайшее время система начнёт поступать в войска. Основные её преимущества — повышенная «живучесть» на поле боя, способность стрельбы в движении и рекордная дальность поражения среди аналогов. Как полагают эксперты, «Сосна» постепенно сменит в российской армии ЗРК «Стрела-10» и будет пользоваться популярностью у зарубежных покупателей благодаря сочетанию высокой боевой эффективности, неприхотливости и низкой цены.

Управляющий директор АО «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана» Валерий Макеев в интервью РИА Новости сообщил об успехе испытаний новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна».

«Комплекс успешно прошёл государственные испытания. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по его принятию на вооружение российской армии», — заявил Макеев.

По словам топ-менеджера, «Сосна» обладает рекордной дальностью поражения среди отечественных и зарубежных комплексов с лазерно-лучевой системой наведения. Макеев также отметил, что помимо точности поражения, преимущества новейшего ЗРК заключаются в повышенной живучести на поле боя, способности стрельбы на марше, полной автоматизации процесса боевой работы, а также в предельно малом времени реакции (5-8 секунд).

Кроме того, «КБточмаш им. А. Э. Нудельмана» практически завершил разработку оптико-электронной станции кругового обзора. Её испытания прошли в марте, и Макеев рассчитывает, что она в ближайшее время будет принята Минобороны РФ на вооружение. Установка данного агрегата на «Сосну» позволит значительно улучшить боевые качества ЗРК.

«Станция кругового обзора представляет собой устройство с высокой степенью автоматизации. Она предназначена для автоматического и полуавтоматического обнаружения целей (до 50), определения их координат, решения задач целеуказания и целераспределения», — пояснил Макеев.

В свою очередь, директор Музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов в беседе с RT рассказал, что «Сосна» является частью эшелонированной системы ПВО, прикрывающей Сухопутные войска РФ. Главная задача этого ЗРК — перехват целей, преодолевших оборону комплексов дальнего и среднего радиуса действия.

«Сосну» можно назвать оружием сетецентрической войны, поскольку комплекс способен получать данные от других ЗРК и радиолокационных станций. Если вести подсчёт, то это четвёртый эшелон обороны армейских подразделений. Первый составляют комплексы С-300В4, второй — модернизированные образцы «Бука», третий — ЗРК «Тор», — подчеркнул эксперт.

Перехват в любых условиях

«Сосна» была разработана на основе модернизированного ЗРК «Стрела-10М3», который стоит на вооружении Сухопутных войск РФ. Новейший комплекс предназначен для уничтожения авиатехники, включая беспилотные летательные аппараты, а также крылатых ракет, планирующих авиабомб и легкобронированных наземных машин. Максимальная дальность поражения системы составляет 10 км, высота — 5 км.

В сентябре 2017 года «КБточмаш им. А. Э. Нудельмана» опубликовало в YouTube видеоролик, посвящённый «Сосне». В нём сообщалось, что комплекс способен перехватывать ракеты, летящие со скоростью 250 м/c, вертолёты, разгоняющиеся до 100 м/с и самолёты на скорости до 300 м/с.

Основу боекомплекта ЗРК составляют 12 двухдвигательных управляемых ракет 9М340 «Сосна-Р», развивающих скорость до 900 м/с. Боевая часть ракеты массой 7,2 кг разделена на бронебойный блок (взрывается при попадании цель) и осколочный (детонирует вблизи поражаемого объекта). В тёмное время суток «Сосна-Р» перехватывает цели благодаря инфракрасной головке самонаведения.

На перезарядку боекомплекта ЗРК уходит около 10 минут. Пусковые установки размещены с двух сторон от блока оптико-электронного оборудования. Управление «Сосной» осуществляется посредством цифровой вычислительной системы.

Боевую работу детище московских инженеров способно вести в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Пуск ракет может производиться на скорости 25-30 км/ч, с которой обычно движется танковая колонна Сухопутных войск РФ.

«Сосна» выполнена на базе гусеничного шасси многоцелевого транспортёра (тягача) МТ-ЛБ, который снискал в войсках славу надёжной и неприхотливой машины. ЗРК способен преодолевать практически любые преграды на равнинной местности.

При разработке «Сосны» специалисты «КБточмаш им. А. Э. Нудельмана» решили отказаться от использования радиолокационной станции (РЛС). Мониторинг воздушной обстановки осуществляется с помощью многоканальной автоматической всепогодной помехозащищённой оптико-электронной системы управления. Её производство будет развёрнуто на Казанском оптико-механическом заводе.

По информации разработчика, отказ от использования РЛС позволил в два раза увеличить дальность «Сосны-Р», повысить мощь её боевой части, а также снизить вес и стоимость ЗРК.

«Стоит ожидать масштабных закупок»

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что отсутствие средств радиолокации предоставляет новейшему ЗРК ряд важных преимуществ. В частности, по мнению эксперта, разработчику удалось радикально повысить живучесть своего детища.

«На «Сосне» лазер используется как дальномер, а оптика определяет угловые координаты цели. Таким образом, боевой расчёт ЗРК получает точные данные о пространственном положении цели без применения РЛС. Это позволило заметно уменьшить вероятность обнаружения комплекса ПВО авиацией противника и свести к нулю его возможности по постановке помех», — пояснил эксперт.

Кроме того, как сообщил Корнев, отказ от радиолокационных средств позволил уменьшить массогабаритные характеристики ЗРК и заметность комплекса на местности. По мнению эксперта, в реальном бою «Сосну» будет практически невозможно уничтожить.

«Данный ЗРК оптимально приспособлен для защиты колонн бронетехники, особенно на марше. Раньше для отражения воздушной атаки приходилось останавливать и развёртывать комплексы. Терялось время, при этом сам ЗРК и РЛС оказывались уязвимыми. С появлением «Сосны» эти недостатки уйдут в прошлое. На мой взгляд, новый ЗРК будет постепенно заменять в войсках «Стрелу-10», — сказал Корнев.

В «КБточмаш им. Нудельмана» утверждают, что «Сосна» создана в блочно-модульном исполнении и её боевой модуль может быть установлен на шасси разного типа, способные выдерживать нагрузку в 3,5 т. Предполагается, что на основе этого ЗРК будет создан авиадесантируемый комплекс «Птицелов», которым будут оснащены батареи зенитных ракетных полков воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизий. Поставка этой системы в ВДВ запланирована на 2022 год.

Презентация «Сосны» стала одним из важнейших событий международного форума «Армия-2018», прошедшего в августе прошлого года в парке «Патриот» (Одинцовский район). Макеев полагает, что ЗРК будет пользоваться большой популярностью не только в России, но и за рубежом. Ранее «КБточмаш им. А. Э. Нудельмана» сообщал, что отечественной системой ПВО интересовались Индия, Алжир, ОАЭ, Египет, страны Восточной Азии и Латинской Америки.

Юрий Кнутов уверен, что зарубежных партнёров могут привлечь неприхотливость и высокая боевая эффективность «Сосны» при традиционно невысокой стоимости российских ЗРК. Эксперт полагает, что первыми покупателями комплекса станут Алжир и Египет.