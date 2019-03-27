Найден способ перехвата «Посейдона»

Самолеты противолодочной обороны (ПЛО) потенциального противника способны уничтожить российский ядерный беспилотный подводный плавательный аппарат «Посейдон», пишет в «Независимой газете» военный эксперт Максим Климов.

«Самолеты ПЛО обладают отличной оперативной и тактической маневренностью, имеют эффективные средства поиска и поражения, а потому применяемые по предварительному целеуказанию от средств освещения подводной обстановки являются главной и наиболее эффективной угрозой», — считает специалист.

По его мнению, «высокая точность выработки данных современными западными поисково-прицельными системами (ППС) обеспечивает точное применение как торпедного оружия (торпед Mk50, антиторпед ATT), так и ядерных глубинных бомб».

Эксперт уверен, что «еще с 1980-х годов рубежи ПЛО противника начинались фактически прямо от наших баз, и, соответственно, указанный взрыв произойдет прямо у наших берегов».

Согласно словам Климова, «крупные тяжелые многоцелевые боевые необитаемые подводные аппараты, в том числе с ядерной силовой установкой, безусловно имеют смысл», однако «ключевым их тактическим свойством должна быть скрытность».

В марте сообщалось, что «Посейдон» будет протестирован в «практическом варианте», что небезопасно.

В феврале Минобороны представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона». Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что носитель беспилотника спустят на воду весной.

В марте 2018 года глава государства подтвердил существование ядерной торпеды. Впервые о разработке такого оружия, первоначально именовавшегося «Статус-6», стало известно в ноябре 2015 года.