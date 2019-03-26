Разведка США узнала, когда «Посейдоны» поступят на вооружение, пишут СМИ

Подводные атомные беспилотники "Посейдон" поступят на вооружение не раньше 2027 года, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки.

Телеканал в очередной раз подчеркивает, что у США нет аналогов, подобных этой российской разработке.

"В общем речь идет о российской подлодке, которую трудно засечь и которая выпускает дрон с ядерной боеголовкой, по которому трудно попасть. Русские сильно надеются воспользоваться работающей на ядерной энергии автономной подводной машиной с ядерным оружием в качестве ответной меры на удар, если во время войны их лишат возможности пуска ядерного оружия времен СССР", — рассказал один из собеседников CNBC.

Ранее гендиректор завода Михаил Будниченко сообщил РИА Новости , что подводная лодка — носитель беспилотной системы "Посейдон" будет спущена на воду весной этого года.