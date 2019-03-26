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Разведка США узнала, когда «Посейдоны» поступят на вооружение, пишут СМИ 

РИА Новости 56 минут назад
Подводные атомные беспилотники "Посейдон" поступят на вооружение не раньше 2027 года, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки.
Телеканал в очередной раз подчеркивает, что у США нет аналогов, подобных этой российской разработке.
"В общем речь идет о российской подлодке, которую трудно засечь и которая выпускает дрон с ядерной боеголовкой, по которому трудно попасть. Русские сильно надеются воспользоваться работающей на ядерной энергии автономной подводной машиной с ядерным оружием в качестве ответной меры на удар, если во время войны их лишат возможности пуска ядерного оружия времен СССР", — рассказал один из собеседников CNBC.
Ранее гендиректор завода Михаил Будниченко сообщил РИА Новости, что подводная лодка — носитель беспилотной системы "Посейдон" будет спущена на воду весной этого года.
О разработке перспективного атомного беспилотника — "Посейдон" — Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в прошлом году. По словам президента, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
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Оружие , Армия , Видео , Михаил Будниченко , Владимир Путин , РИА Новости , США
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