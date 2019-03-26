Подводные атомные беспилотники "Посейдон" поступят на вооружение не раньше 2027 года, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки.
Телеканал в очередной раз подчеркивает, что у США нет аналогов, подобных этой российской разработке.
"В общем речь идет о российской подлодке, которую трудно засечь и которая выпускает дрон с ядерной боеголовкой, по которому трудно попасть. Русские сильно надеются воспользоваться работающей на ядерной энергии автономной подводной машиной с ядерным оружием в качестве ответной меры на удар, если во время войны их лишат возможности пуска ядерного оружия времен СССР", — рассказал один из собеседников CNBC.
Ранее гендиректор завода Михаил Будниченко сообщил РИА Новости, что подводная лодка — носитель беспилотной системы "Посейдон" будет спущена на воду весной этого года.
О разработке перспективного атомного беспилотника — "Посейдон" — Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в прошлом году. По словам президента, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.