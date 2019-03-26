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США испытали две противоракеты над Тихим океаном 

ТК «Звезда» + ещё 1 54 минуты назад
Запуск был произведен в 10:30 (20:30 по московскому времени).
В понедельник, 25 марта, вооруженные силы США провели новые испытания системы противоракетной обороны (ПВО) над Тихим океаном. В частности, военные осуществили запуск двух противоракет с американской базы ВВС Ванденберг на территории штата Калифорния.
По данным газеты San Luis Obispo Tribune, запуск был произведен в 10:30 (20:30 по московскому времени).
В настоящее время о других подробностях пока не известно. Однако, как уточнят Bloomberg, речь якобы идет об испытаниях противоракет, которые предназначены для перехвата баллистических ракет.
Кроме того, ряд СМИ обратил внимание на то, что данные испытания не были анонсированы заранее, хотя «обычно о запуске ракет сообщается за несколько месяцев или лет».
Буквально накануне стало известно о том, что США намерены испытать новое оружие в космосе.
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Оружие , Армия , Видео , Bloomberg , США
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