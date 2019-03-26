США испытали две противоракеты над Тихим океаном

Запуск был произведен в 10:30 (20:30 по московскому времени).

В понедельник, 25 марта, вооруженные силы США провели новые испытания системы противоракетной обороны (ПВО) над Тихим океаном. В частности, военные осуществили запуск двух противоракет с американской базы ВВС Ванденберг на территории штата Калифорния.

По данным газеты San Luis Obispo Tribune, запуск был произведен в 10:30 (20:30 по московскому времени).

В настоящее время о других подробностях пока не известно. Однако, как уточнят Bloomberg , речь якобы идет об испытаниях противоракет, которые предназначены для перехвата баллистических ракет.

Кроме того, ряд СМИ обратил внимание на то, что данные испытания не были анонсированы заранее, хотя «обычно о запуске ракет сообщается за несколько месяцев или лет».

Буквально накануне стало известно о том, что США намерены испытать новое оружие в космосе.