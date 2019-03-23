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«Искандеры» перебросили из Ивановской области в Московскую 

Вести.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Перед репетицией парада Победы на Красной площади в Алабино (Подмосковье) из Шуи (Ивановская область) перебросили оперативно-тактические комплексы "Искандеры-М".
"Искандеры" преодолели более 400 километров. Сейчас техника обслуживается в парке Таманской мотострелковой дивизии.
2 февраля Америка приостановила участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Вашингтон считает, что ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9М729 "Искандера-М". 11 февраля газета "Франкфуртер алльгемайне цайтунг" написала, что в Шуе находится 60 таких ракет.
В феврале военные отчитались о прибытии в Алабино ракетных комплексов "Ярс" для участия в параде Победы, передает "Интерфакс".
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Оружие , Армия , Войска , Интерфакс , Ивановская Область , Московская область , Шуя
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