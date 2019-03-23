«Искандеры» перебросили из Ивановской области в Московскую

"Искандеры" преодолели более 400 километров. Сейчас техника обслуживается в парке Таманской мотострелковой дивизии.

2 февраля Америка приостановила участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Вашингтон считает, что ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9М729 "Искандера-М". 11 февраля газета "Франкфуртер алльгемайне цайтунг" написала, что в Шуе находится 60 таких ракет.