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«Новейшие» корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Артиллерийские системы "Катран-М" бронекатеров "Бердянск" и "Никополь" ВМС Украины, задержанных во время провокации Киева в Керченском проливе, сняли на видео. Ролик опубликовали "Известия".
На записи представители российских силовых структур проверяют состояние украинкой техники. На кадрах видно, что орудие и пулемет находятся в плачевном состоянии, на всех элементах вооружения присутствует ржавчина. Из-за повреждений детали систем едва функционируют. Кроме того, к некоторым частям оружия прикреплены самодельные элементы.
Модули кораблей были выпущены в 2016 году на заводе "Ленинская кузня", который ранее принадлежал президенту страны Петру Порошенко.
"Катран" фактически собран "на коленке". Все сделано очень грубо, технический и производственный уровень изделия — низкий", — прокомментировал состояние военной техники старший научный сотрудник Центра анализа стратегии и технологий Михаил Барабанов.
Как отметил военный эксперт полковник запаса Сергей Суворов, артиллерийские системы "Катран-М" собраны на основе стабилизатора оружия 2Э36 с электроприводами, разработанного еще в 70-е годы.
"Конструкция и сборка отвратительные: видны большие люфты редуктора, что приводит к плохой точности и кучности стрельбы в движении", — цитируют "Известия" Суворова.
Как пояснил газете источник в российском ВМФ, боевая эффективность украинских модулей значительно снижена, а сама установка, похоже, долгое время вообще не обслуживалась.
"Поэтому даже теоретически этот катер не мог полноценно использовать свое главное оружие, а значит — и оказать сопротивление в момент задержания. Снаряды бы просто не попали в цель", — заявили в ВМФ.
На Украине также признают проблемы с ВМС страны, отмечая, что старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает денег. Летом 2018 года вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что в бюджете нет средств на строительство корвета серии "Владимир Великий". Он подчеркнул, что если Киев не найдет денег, то военному судостроению страны грозит "точка невозврата".

Инцидент в Керченском проливе

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и на протяжении нескольких часов допускали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских пограничников.
Корабли задержали, на борту оказались 24 украинских военных, в том числе cотрудники СБУ, которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации.
Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.
По словам Владимира Путина, ситуация в Керченском проливе была заранее заготовленной провокацией, которой Петр Порошенко воспользовался как предлогом для введения на Украине чрезвычайного положения в преддверии президентских выборов. При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.
Из-за инцидента в Керченском проливе Украина, США, Канада, Австралия и ЕС ввели экономические ограничения в отношении Москвы.
По словам главы международного комитета Совфеда Константина Косачева страны, поддержавшие антироссийские санкции, сделали себя заложниками провокаций Киева.
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Оружие , Армия , Украина , Михаил Барабанов , Сергей Суворов , Петр Порошенко , ЕС , СБУ , газета "Известия"
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