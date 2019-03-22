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Какое космическое оружие Пентагона беспокоит Россию 

News.ru 1 час назад
Фото: flickr.com
Официально все разработки США в области военного космоса направлены на защиту от ракетной угрозы. Среди них есть оружие, которое сможет поражать цели с помощью пучка заряженных частиц, наподобие ионных пушек из фантастической вселенной «Звёздных войн», и которое базируется на технологиях, отработанных ещё в период «звёздных войн» Рональда Рейгана. В России опасаются, что заокеанские спутники-перехватчики помогут обеспечить Вашингтону полный контроль над околоземной орбитой и право уничтожать чужую «орбитальную собственность», но запретить США создавать неядерное космическое оружие не может никто.
На конференции по разоружению в Женеве министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание международного сообщества на планы США по милитаризации космоса.
В США уже выделено ассигнование на создание космического сегмента ПРО и размещения на околоземной орбите ударных средств. Видимо, этот сегмент противоракетной обороны будет обладать способностью поражать в том числе и космические объекты, — заявил глава внешнеполитического ведомства.
По словам министра, американцы могут выстроить в космосе реально действующую боевую структуру, готовую в любой момент зачистить космическое пространство «от орбитальной собственности неугодных Вашингтону стран». Лавров напомнил, что Россия и Китай систематически настаивают на принятии международного закона, ограничивающего размещение любого оружия в космосе.
В свою очередь, в США настаивают, что все космические военные разработки ведутся для защиты от ракетной угрозы, исходящей в том числе от России и КНР. Так, 18 марта на официальном сайте военного ведомства был опубликован бюджетный запрос от Агентства по противоракетной обороне (MDA), которое планирует потратить $38 млн в 2020-м финансовом году на программу разработки оружия пучкового оружия (NPB). Первый испытательный пуск подобной установки в космосе Агентство планирует осуществить в 2023-м, всего на такие разработки планируется потратить до $380 млн
NPB предоставляет возможность создания космического энергетического оружия для стратегической противоракетной обороны… Этот потенциал позволит защитить страну от баллистических ракет (на этате выхода на орбиту — News.ru), — поясняется в запросе.
Гипотетически принцип работы этого оружия предполагает формирование пучка нейтральных атомов, ускоренных до околосветовых скоростей, и использование их кинетической энергии для поражения объектов. Такой «пучок», подобно лазерному лучу, должен прожечь дыру в оболочке цели или пройти через неё и повредить систему наведения. Заряженные частицы по-разному реагируют на материалы, следовательно, такое оружие может проводить селекцию целей и отсеивать боеголовки в облаке ложных целей.
Научно-исследовательские работы по изучению поражающих свойств пучка нейтральных частиц были начаты США ещё в 1970-е годы под общим руководством Управления перспективных разработок министерства обороны (DARPA). В рамках этих работ, в частности, предполагалось вывести в космос ускоритель нейтральных частиц для испытания его поражающие свойства на одном из «списанных» американских спутников. Но тогда инженеры не продвинулись дальше создания опытного наземного ускорителя на территории Ливенморской национальной лаборатории в Калифорнии.
Второе дыхание разработкам по созданию пучкового оружия придала знаменитая программа Рональда Рейгана Стратегическая оборонная инициатива (СОИ) — в России она известна как концепция «Звёздных войн». В её рамках в июне 1986 года ВВС США заключили два контракта с компаниями McDonnell Douglas Astronautics Co. и Lockheed Missiles and Space Co. на создание экспериментальных боевых установок космического базирования с мощным ускорителем нейтральных частиц (NPBA) — для испытания на околоземной орбите. Сумма каждого контракта составила $17,9 млн, всего же в рамках СОИ на разработку пучкового оружия с 1984 по 1993 годы было потрачено $794 млн Результатом этих работ стала программа «Пучковые эксперименты на ракетах» (Beam Experiments Aboard Rocket — BEAR), в рамках которой в июле 1989 года был осуществлён запуск на околоземную орбиту спутника с прототипом установки, который осуществлял поражение пучком нейтральных атомов водорода. По данным разработавшей установку Лос-Аламосской национальной лаборатории, эксперименты на орбите продемонстрировали, что пучок нейтральных частиц «может свободно, без побочных эффектов использоваться в безвоздушном пространстве». Спутник благополучно приземлился, и сейчас на него можно посмотреть в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне.
В дальнейшем, после трансформации СОИ в Офис стратегической оборонной инициативы, основные усилия были переориентированы на создание наземной ПРО, поэтому работы над такими проектами, как BEAR, были заморожены. И хотя до сих пор пучковое оружие было известно лишь по компьютерным играм и фантастическим произведениям (ионные пушки, например, активно используются в вымышленной вселенной «Звёздных войн»), Соединённым Штатам не придётся создавать подобные установки с нуля.
Однако, как отмечает обозреватель американского интернет-журнала Defense One Патрик Такер, между успешным экспериментом, которым являлись работы по программе BEAR, и созданием настоящего оружия есть большая разница.
В рамках более ранних усилий несколько компаний произвели образцы прототипов. Оружие, которое они набросали, было огромным. Один был длиной 72 фута (более 20 метров — News.ru), — напоминает Такер.
Представители Пентагона заявляют, что последние научные разработки позволяют уменьшить размеры и снизить стоимость установки, но они всё-таки признают, что уменьшить вес космического аппарата, создать и вывести на орбиту достаточно мощный источник питания до сих пор — технически сложная задача.
В любом случае эти и другие космические разработки Соединённых Штатов не ограничены международным правом. США подписали в 1967-м году договор о космосе — документ ограничивает размещение на околоземном пространстве оружия массового уничтожения, но не запрещает вывод лазерного, кинетического или пучкового оружия. В то же время, по данным опубликованного в феврале 2019 года доклада Разведывательного управления Министерства обороны США, Россия и Китай также разрабатывают космическое оружие, и первые спутники-перехватчики РФ и КНР могут быть выведены на орбиту уже в 2020-м году.
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Комментарии1
Оружие , Армия , Статьи , США , Сергей Лавров , Рональд Рейган , DARPA , Министерство обороны , МИД , Пентагон , Китай
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