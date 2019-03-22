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Интенсивные маневры: «Ярсы» сменили полевые позиции в ходе учений 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТАСС
Пусковые установки ракетного комплекса «Ярс» совершают интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования в республике Марий Эл.
В рамках тактических занятий пусковые установки ПГРК «Ярс» ракетного соединения РВСН в республике Марий Эл отработали вводные по смене полевых позиций.
«Пусковые установки ракетного комплекса "Ярс" совершают интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования», — сообщили в Минобороны.
Наряду с задачами и вводными по приведению соединений в различные степени боевой готовности, а также совершением маневренных действий подвижным грунтовым ракетным комплексом, обязательно отрабатываются вопросы по освоению новых районов боевого патрулирования, подчеркнули в ведомстве.
«Вводные о новых маршрутах носят внезапный характер, как правило на фоне решения широкого спектра задач по противодействию диверсионным формированиям условного противника», — объяснили в министерстве.
Выбор и освоение новых маршрутов боевого патрулирования позволит командирам ракетных полков отрабатывать различные временные нормативы при принятии решения на вывод ракетных комплексов в новые районы.
В настоящее время различные вводные также отрабатывают подразделения обеспечения и охраны РВСН, в частности, они впервые оборудуют полевые склады инженерных боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения, горючего и смазочных материалов, продовольственные и вещевые.
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Оружие , Армия
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