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Первый полет претендента на звание самого быстрого боевого вертолета сняли на видео 

ТК «Звезда» + ещё 4 3 часа назад
Фото: SB1 Defiant, YouTube
Машина Sikorsky-Boeing, которая должна почти в два раза превзойти по скорости существующие аналоги, совершила первый испытательный полет.
Новый американский вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT совершил первый испытательный полет. Как говорилось ранее о машине, она должна почти в два раза превзойти по скорости существующие аналоги.
Компании Boeing и Sikorsky опубликовали совместное видео, на котором вертолет, поднявшись на несколько метров, медленно движется над площадкой вперед и назад, делает разворот на месте, зависает и приземляется. У винтокрылой машины имеется два соосных винта, а его ключевой особенностью является конструкция хвоста. На его конце расположен третий мощный винт, который направлен назад и расположен в центре широко разнесенного в стороны на горизонтальных стабилизаторах двухкилевого вертикального оперения.
Отмечается, что DEFIANT имеет в два раза больший радиус действия, при этом сохраняя лучшие, а то и более превосходные летные качества обычных вертолетов.
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Оружие , Армия , Boeing
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