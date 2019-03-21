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США перебросили шесть бомбардировщиков B-52 в Европу 

RT на русском + ещё 1 33 минуты назад
Фото: EPA/US AIR FORCE
Военно-воздушные силы Соединённых штатов перебросили шесть бомбардировщиков в Европу с целью проведения учений.
Как сообщает CNN, этот шаг «рассматривается как яркий сигнал России, которая празднует пятилетие своей военной аннексии Крыма».
По данным телеканала, бомбардировщики приземлилась на авиабазе Фэйрфорд в Великобритании в конце прошлой недели и «приняли участие в различных учебных миссиях по всей Европе».
14 марта стало известно, что самолёт ВВС США OC-135B Open Skies совершил запланированный наблюдательный полёт над Россией.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
RT на русском: последние новости
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