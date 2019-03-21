США перебросили шесть бомбардировщиков B-52 в Европу

Военно-воздушные силы Соединённых штатов перебросили шесть бомбардировщиков в Европу с целью проведения учений.

Как сообщает CNN, этот шаг «рассматривается как яркий сигнал России , которая празднует пятилетие своей военной аннексии Крыма ».

По данным телеканала, бомбардировщики приземлилась на авиабазе Фэйрфорд в Великобритании в конце прошлой недели и «приняли участие в различных учебных миссиях по всей Европе».

14 марта стало известно, что самолёт ВВС США OC-135B Open Skies совершил запланированный наблюдательный полёт над Россией.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.